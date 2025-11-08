En las efemérides del 8 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1847. Nace Bram Stoker

En Clontarf, Irlanda, nace Bram Stoker, el autor de Drácula. Su novela de 1897 aterraría no solamente a infinidad de lectores, sino también a quienes vieron las versiones cinematográficas que depararía. Stoker murió en 1912.

1923. El golpe fallido de Hitler

Se produce el Putsch de la Cervecería en Múnich, el primer gran intento de toma del poder por parte del nazismo. Adolf Hitler organiza un golpe de Estado en Baviera y reúne a las fuerzas de derecha. Mal organizada, la asonada fracasa. Los cabecillas son llevados a juicio. Hitler convierte su defensa en una arenga política y los jueces le dan una condena de cinco años de prisión. Sin embargo, es amnistiado. Saldrá de la cárcel en diciembre de 1924, con el manuscrito de Mi Lucha bajo el brazo.

1935. El nacimiento de Alain Delon

Nace los mitos del séptimo arte: Alain Delon. El actor francés protagonizó infinidad de clásicos, como la consagratoria A pleno sol, de René Clément, que lo lanzó a la fama, en la que se puso en la piel de Tom Ripley, el personaje creado por Patricia Highsmith; Rocco y sus hermanos y El gatopardo, de Luchino Visconti; Los aventureros, de Robert Enrico, junto con Lino Ventura; El samurái y El círculo rojo, de Jean-Pierre Melville; Sol rojo, de Terence Young; y El asesinato de Trotsky y El otro señor Klein, de Joseph Losey. Falleció en 2024, a los 88 años.

1960. Kennedy, presidente de los Estados Unidos

El senador demócrata John Fitzgerald Kennedy vence al vicepresidente republicano Richard Nixon y se convierte, a sus 43 años, en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. También es el primer católico que llega a la Casa Blanca. Kennedy se impone por un escaso margen: en unos comicios a los que concurren 68,9 millones de personas a votar, gana por 102 mil sufragios de diferencia. La campaña incluyó el primer debate televisivo entre candidatos.

1971. El lanzamiento de Led Zeppelin IV

Sale a la venta Led Zeppelin IV, de la banda británica Led Zeppelin. Es el disco que contiene la canción más famosa del grupo: “Stairway to Heaven”.

2010. Muere Massera

A los 85 años fallece Emilio Eduardo Massera, uno de los máximos símbolos del horror de la dictadura. Llegó a jefe de la Armada en la tercera presidencia de Perón y se sumó al golpe militar en 1976. En la ESMA montó el campo de concentración más grande de la dictadura. Pasó a retiro en 1978 y dejó la Junta con vistas a su propio proyecto político. El crimen del empresario Fernando Branca provocó su detención en 1983. A fines de ese año, quedó encausado en el decreto 158 de Raúl Alfonsín. Fue condenado a reclusión perpetua en el histórico juicio a las Juntas, en 1985. Carlos Menem lo indultó en 1990 y la causa por el robo de bebés lo enfrentó a la justicia ocho años más tarde. Sus problemas de salud impidieron que afrontara los procesos después de la anulación de los indultos.

2014. Adiós a Aurora Bernárdez

En París muere Aurora Bernárdez. Tenía 94 años. Fue traductora, una de las más importantes en lengua castellana. Se le deben, entre otras, las traducciones de Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino, y de El cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell. Media hermana del poeta Francisco Luis Bernárdez, fue la primera esposa de Julio Cortázar y, tras la muerte del autor de Rayuela, quedó como heredera de su obra.

2019. Lula recupera la libertad

Después de 580 días, Luiz Inácio Lula da Silva abandona la cárcel de Curitiba. La Corte Suprema de Brasil determina que su encarcelamiento fue ilegal. El expresidente deja de ser el preso político más conocido del mundo y promete ponerse a la cabeza de la oposición a Jair Bolsonaro.

Además, es el Día Mundial del Urbanismo, declarado por las Naciones Unidas; y en la Argentina es el Día del Técnico Radiólogo y el Día Nacional de los Afrodescendientes y de la Cultura Afro.