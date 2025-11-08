Algún día iba a ocurrir y sucedió anoche. Central no ganó. Después de seis victorias consecutivas, ayer el canaya solo pudo imponer su juego en el segundo tiempo ante San Lorenzo pero generó pocas ocasiones. El canaya creó más riesgo en las pelotas paradas que en la generación de juego y se vio sorprendido por un rival ambicioso y decidido en la primera parte a desafiarlo. El empate fue lo más justo y dejó como anécdota el fin de una racha de triunfos consecutivos en el equipo de Ariel Holan.

Central ofreció ayer su actuación más floja del torneo. Porque no tuvo relevancia ofensiva y en defensa debió gestionar jugadas riesgos para San Lorenzo. En ataque el equipo no tuvo relevancia porque no jugó con la pelota en el tercio superior de la cancha. Di María y Malcorra jugaron en general en su propio campo, lejos de Gill. Duarte tampoco aportó con su juego en velocidad y Campaz fue aplaudido por su aporte para recuperar la pelota, síntoma de lo poco que aportó en el área rival.

San Lorenzo hizo todo mejor que Central, aunque falló en la definición. A Hernández no le convalidaron un gol por mínima posición adelantada y Gulli corrió en soledad al arco de Broun pero su remate se fue cruzado. El entretiempo dejó a San Lorenzo con la sensación de que dejó pasar un primer tiempo donde tuvo todo a favor para llegar a la diferencia.

Central despertó en el segundo tiempo. Desde el inicio ahogó al rival cada vez que tuvo la pelota y jugó con determinación. San Lorenzo pasó a defender en el primer cuarto de hora y casi que no tuvo opciones de ataque en todo el complemento. El canaya llegó al gol con otro espectacular cabezazo de Enzo Giménez, a poco de ingresar, pero una posición adelantada de Komar cuando ejecutó Di María el tiro libre le negó el grito al paraguayo.

Fue bueno lo que hizo San Lorenzo ante un Central que acumulaba seis victorias consecutivas. Pero se quedó sin chances de ganar porque en el complemento Central se apropió de todo el protagonismo del partido. El canaya sufrió la escasa participación de Campaz en la generación ofensiva y lo poco que logró hacer Veliz en el área rival. El empate, más allá de las estadísticas, fue lo más justo para una noche donde Central y San Lorenzo se repartieron el protagonismo.

0 Central: Broun; Coronel, Komar, Mallo, Sández; Duarte, Navarro, Malcorra; Di María, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan.

0 San Lorenzo: Gill; E. Herrera, Romaña, Hernández, Báez; Perruzzi, Tripichio, Ladstatter, Gulli; Cerutti, Cuello. DT: Damián Ayude

Cambios: ST: 10m D. Herrera por Romaña (SL), 17m Enzo Giménez por Duarte (C), 29m Ovando por Mallo (C), 30m Rodríguez Pagano y Reali por Ladstatter y Cerutti (SL), 40m Herazo y Cecchini por Tripichio y Gulli (SL),

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Central