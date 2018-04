A coro contra la justicia ilegítima

Desde Santa Fe

Santa Fe es la primera provincia del país en la que dos poderes del Estado repudiaron la intervención del Partido Justicialista nacional. El gobernador Miguel Lifschitz consideró el fallo de la jueza María Servini de Cubría "muy preocupante" porque sus argumentos son tan "débiles" que "se podrían aplicar a cualquier partido político del país". Mientras que horas después, la Cámara de Diputados calificó el hecho como un "atentado contra la democracia", en una declaración que no salió por unanimidad porque los ocho diputados de la Alianza Cambiemos se negaron a votarla, entre ellos el propio presidente del PRO, Federico Angelini, lo que dejó a la vista el interés del gobierno de Mauricio Macri en el asunto.

Lifschtiz dijo que "es muy preocupante que la justicia intervenga un partido con argumentos tan débiles como los esgrimidos" por Servini, que "en todo caso, les cabría a cualquier partidos nacional o provincial. "Con esos mismos argumentos, mañana podría intervenir cualquier otro partido". "La justicia no debe ser influenciada por la política, pero tampoco convertirse en instrumento de la política", advirtió el gobernador por Aire de Santa Fe.

Poco después, la Cámara de Diputados declaró su "absoluto repudio" a la intervención del PJ en una minuta que se votó por mayoría, pero no por unanimidad, porque ocho diputados del PRO se abstuvieron. "Hay una justicia ilegítima" que "ha cometido un atentado contra la democracia, la división de poderes y los partidos políticos que de acuerdo a la Constitución Nacional reformada en 1994 son aquellos reconocidos como representantes del pueblo para actuar en nombre de él", dijo el diputado Héctor Cavallero. "Por lo tanto, los partidos políticos tienen que tener independencia para resolver sus problemas internos, según sus estatutos y no sufrir la represión de la justicia electoral".

El manotazo al PJ "es un despropósito", dijo Cavallero, que resaltó que otros partidos, como el socialismo, hubieran planteado la "gravedad" del hecho. "Esto no es un ataque al PJ, sino a todos los partidos opositores que ya sufrimos represalias de la justicia electoral. Es una grosería que no podemos callar. No puede ser que en un Estado democrßtico, por pensar distintos, suframos represalias de una este tipo de una jueza. No hay un argumento jurídico de peso contenido en las leyes que ameriten semejante decisión de intervenir al PJ", agregó.

Los ocho diputados de Cambiemos que se abstuvieron son el presidente del PRO, Federico Angelini y sus colegas Demetrio Alvarez, Raúl Fernßndez, Sergio Mßs Varela, Cesira Arcando, Alejandra Vucasovich, Norberto Nicotra y Miriam Cinalli.