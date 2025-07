La virulencia tras los ataques a Francia Márquez refleja la raíz del problema con su presencia en la vida pública nacional. No sólo por la manifiesta confrontación al abstracto universalismo liberal que representa la postulación de la dignidad como costumbre y el vivir sabroso como costumbres transformadoras y urgencias en el reconocimiento de derechos para las y los afrodescendientes.



Más que tal traición al convencionalismo focalizador con el que suelen disculparse los pálidos indicadores de las políticas públicas dirigidas a los pueblos étnicos, la obcecación con los ataques a la Vicepresidenta también oculta el anhelo de subordinación y perpetuación del depoderamiento con el que las elites, sus secuaces y replicadores masivos todavía imaginan a los afrodescendientes bajo la relegación subordinada, que remite cotidianamente a la condición esclavizada y genuflexa.

En el primer caso, sujeto igualmente a autoevaluación y crítica en lo que le corresponda como ministra y como enlace por mandato presidencial, Francia Márquez ha sido consistente en el reconocimiento del avance limitado que han tenido las políticas dirigidas hacia el Pacífico colombiano, denunciando incluso el trato desobligante que ha tenido que encarar para que operen dependencias sujetas al control clientelar. En el segundo, ha debido plantarse con firmeza para encarar el sinnúmero de agresiones y arremetidas en su contra, cargadas de animadversión política tanto como de abierto desprecio racista.

De hecho, en la actual coyuntura, tras la revelación de uno audios en las que un sujeto anodino la nombra, se ha hecho muy notoria la urgencia de desviar la atención mediática de la gravedad manifiesta en la actuación delincuencial de un exministro traicionero de la patria, cuya actuación alevosa mina igualmente la confianza que por décadas Francia depositó en él, al mencionarla y pretender instrumentalizarla en su propósito miserable.

Enfocar la narrativa golpista hacia una mujer afrodescendiente que, pese a la abierta y no negada contradicción con el Presidente, defiende públicamente el programa por el cual ella también es gobierno, da cuenta de la encarnación del prejuicio como soporte de hábitos públicos que niegan la plenitud emancipatoria para las y los afrodescendientes.

Cada acto agresivo e inclemente, que le enrostra sin prueba alguna una supuesta participación en una conspiración que ya ha desmentido, afirmando sólidamente que no hace parte de su querer como demócrata, ni de su prestancia cómo dignataria, evidencia el largo camino que hay que desandar para desmontar la racialización y exclusión discriminatoria, en un país en el que la pertenencia étnica sigue jugando en contra, como factor tensionante de las relaciones sociales, políticas y económicas. En el caso de Francia Márquez, son por lo menos seis las consideraciones a las que deberíamos prestar atención, para entender la raíz del problema:

Liderazgo probado

Más allá de las veleidades que proclaman la politización del liderazgo social, pasar al frente y asumir el riesgo del diario desgaste de su nombre en la defensa de una causa compartida, tiene un mérito que nadie en este país, excepto Piedad Córdoba, ha enfrentado. Ni líderes históricos, ni recientes altas funcionarias en ministerios y magistraturas han debido pasar por el permanente cuestionamiento a su liderazgo y pundonor, aunque también han sido férreamente sometidas al descreimiento y la indecencia de la duda de sus pergaminos y cualidades.

Sobrevivir a la instrumentalización

En un contexto en el que se llega a la vicepresidencia por haber generado un golpe de opinión de tal tamaño que desbloqueó la llegada a la casa presidencial para la izquierda y el progresismo, los acuerdos pactados fueron incumplidos. Aun así, formalizó un ministerio cargado de vericuetos, asumió la tarea de representar al movimiento social afrodescendiente, y se echó al hombro la visibilidad de las mujeres en el gobierno del cambio. Si bien no ha sido la única, si ha tenido que enfrentase al racismo y la maledicencia operado de manera inclemente, por tamaños retos.

Limitaciones en la mira

Los cambios que anhelamos radicalizar en beneficio de nuestras colectividades no dependen ni de una persona ni de un gobierno. Muchas veces a Francia se la ha dejado que navegue sin compañía, y se le ha exigido acción como si de ella exclusivamente dependiera el ejercicio ejecutivo. Pese a que también ella debe hacer el auto examen en este sentido, sus equipos no siempre han entendido que no se trataba sólo de llegar ahora, sino de perdurar y conquistar en el futuro cercano un electorado étnico y ciudadano nutrido.

Bloqueo institucional

Tal como lo ha manifestado en varias ocasiones, este gobierno tiene problemas para dialogar el sentido de la acción compartida. La salida intempestiva de la Canciller, así lo refleja. En buena medida, ello ocurre por el carácter voluntarioso del Presidente, pero también porque muchos de quienes llegaban apenas por vez primera a cumplir tareas gubernamentales en niveles nacionales y regionales no dimensionaron lo que representa estar al frente de viceministerios, direcciones, coordinaciones, dependencias descentralizadas y oficinas regionales.

Sumado a ello, la burocracia existente ralentiza las acciones de cambio, pues es deudora de la maquinaria y de las redes de familias clientelares que les instalaron en sus puestos estratégicamente. ¿Se nos olvidó ya lo que representaba la alternancia política? Francia cayó en esa encerrona, tanto como Petro.

Amigos que resultaron siendo enemigos

Tal como ha sido visto, Álvaro Leyva armaba su propia agenda, y en ella no siempre apuntaba a posicionar a Francia sino a convertirla en su escudera, cosa que jamás ha sido ni podría ser. En el actual desmadre provocado por los audios que develan su intencionalidad golpista, nada compromete a Francia, tal como ha manifestado en varios comunicados y en el pedido de investigación exhaustiva dirigido a la Fiscalía. Quienes han seguido su trayectoria, tienen evidencias más que suficientes para confirmar su talante democrático y respetuoso de la institucionalidad y de la dignidad presidencial, pese al serio distanciamiento que sostiene con Petro.

Divide y vencerás

Los resultados electorales del 2022 evidencian, como en ningún otro año, que la presencia afrodescendiente en las urnas es cada vez más visible y determinante en los resultados. Tal como ha analizado la investigadora Licenia Salazar, la votación étnica del país viene al alza. De hecho, el primer gobierno alternativo en dos siglos no habría sido posible en Colombia si la presencia de Francia Márquez como no hubiese jalonado un caudal electoral de tal volumen que definió el resultado final, junto a quienes acudieron a las urnas como voto de opinión.

La firme y consistente votación en torno a Petro, para primera vuelta y para la fórmula Petro – Márquez, en la fase definitoria de la presidencia, no dejan lugar a dudas de lo que representa un voto étnico georreferenciado a lo largo y ancho del Caribe y del Pacífico. Sumando, además, el acumulado electoral en los territorios pertenecientes a pueblos indígenas, el indicador de participación evidencia que afinar las herramientas de acuerdo y concertación entre las propias vertientes políticas, podría representar un quiebre contundente en la tradición eleccionaria, que haría imparables a los grupos étnicos del país, tanto en el Congreso como en su incidencia para definir la presidencia.

En síntesis, la persecución sin pausa a Francia Márquez busca bloquearla como alternativa política. El retiro de la personería a al movimiento Soy Porque Somos, la prensa sistemáticamente comprometida con someterla a descrédito, la agitación mordaz de las tendencias de redes en su contra, el privilegio de datos imprecisos para enrostrarle baja ejecutoria al frente de un ministerio que apenas empezaba su despliegue, y la andanada de críticas despreciativas que minimizan y banalizan su trayectoria, reflejan muy bien por qué la quieren sometida a permanente y desdeñosa sospecha.



*Doctor en Educación. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali. Colombia.



Publicado originalmente en www.diaspora.com.co