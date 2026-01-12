Omitir para ir al contenido principal
Comunicado del Departamento de Estado
Con una imagen de Trump bailando, Estados Unidos festeja haber revocado más de 100.000 visas
Las retenciones ilegales, la violencia y en algunos casos incluso asesinatos han marcado los procedimientos del ICE en el segundo mandato presidencial del líder republicano.
12 de enero de 2026 - 19:59
estados unidos marco rubio donadl trump ataque venezuela
El presidente Donald Trump y Marco Rubio, secretario de Estado. Imagen: EFE
(EFE/EFE)
Estados Unidos
Donald Trump
Deportación
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Los premios se entregaron el domingo en Los Ángeles
“Una batalla tras otra” y “Adolescencia”, grandes ganadoras en los Globos de Oro
Por
Ezequiel Boetti
Una carrera marcadamente ignorada por premios internacionales encuentra reconocimiento en un papel estelar
Seehorn logra su primer Globo de Oro y da un vuelco a su trayectoria
Desde sus inicios como actriz refleja una imagen de autenticidad y profesionalismo, mostrando su anhelo por una vida centrada en lo importante
Dakota Fanning revela su deseo más profundo: abandonar Hollywood por una vida rural
Alerta sanitaria
Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano
Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”
Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”
Por
María Daniela Yaccar
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
Mientras arde la Patagonia
Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario
Con un pie afuera de LLA en Río Negro
La última jugada libertaria de Villaverde
Por
Luciano Barroso
El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad
Las falsas promesas de una ley incumplida
Adiós Juanito
Por
Mempo Giardinelli
Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska
Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024
Ventas minoristas en retroceso
"Está totalmente descartado"
Incendio en Chubut: un fiscal desmintió la acusación del Gobierno a los mapuches
El caso de Erika Antonella Álvarez
Convocan a una marcha para pedir justicia por el brutal femicidio de una joven en Tucumán
Alerta sanitaria
Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano
Continúa la investigación
México: un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta en Tulum y hay dos detenidos
Este martes por la Serie Río de La Plata
Independiente y Huracán, de amistosos en Montevideo
La otra pasión de los integrantes de Memphis La Blusera
Fútbol y blues, una alianza que parece musical
Por
Alejandro Duchini
Shock en el fútbol mundial
Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota con Barcelona
El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong
Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero