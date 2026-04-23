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Adorni acumula deudas y operaciones sospechosas por el departamento de Caballito
El hijo de una de las jubiladas que financió la compra del inmueble reveló que el jefe de Gabinete le debe dinero por las refacciones. Los gastos que apila el vocero.
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23 de abril de 2026 - 3:01
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manuel adorni
(noticias argentinas)
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