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Sociedad

En Balvanera

Un adolescente se sacó una foto con un arma en el baño del colegio: lo imputaron

Se trata de un alumno de la Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín”, de Balvanera. El chico se tomó una selfie con un arma y la compartió en un grupo de Whatsapp.

Alarma Imputaron a un chico que se sacó una foto en su colegio con un arma (redes sociales )

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