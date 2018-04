“Ellos dieron la vida por la Patria y ahora la Patria, que no es la gente, los abandona”, denunció en un video que se viralizó en las redes sociales, Jésica Gopar, esposa de Fernando Gabriel Santilli, electricista y tripulante del submarino ARA San Juan desaparecido hace cinco meses. A tres días de la comparecencia del ministro de Defensa Oscar Aguad ante la comisión investigadora en el Congreso, Gopar acusó al Gobierno por su falta de acompañamiento a los familiares, quienes, aseguró, se sienten “desamparados” por la inacción del Estado.

La esposa del submarinista contó que a cinco meses de la desaparición de la embarcación se sienten “solas” y denunció que en algunos casos el seguro de vida que recibirán será de 10 mil pesos. “Nuestras familias no eran ricas y los seguros de vida parten de 10 mil pesos. No hablamos de millones, hablamos de 10 mil pesos”, subrayó. También denunció que el Gobierno había prometido becas para sus hijos, pero nunca llegaron. “Prometieron becas para los chicos, fueron firmadas en enero y todavía no hay respuestas. Las mamás siguen pagando de su bolsillo las deudas”, agregó Gopar.

Luego lamentó haber tenido que difundir el video, aunque indicó que hay familias que “casi no tienen para comer” porque “la desaparición no salda las deudas”. “Tenemos que llegar a esta instancia porque a cinco meses que se van a cumplir, el Estado y las Fuerzas Armadas nos han soltado las manos”, advirtió la esposa de Santilli.

La esposa del submarinista agradeció la solidaridad de la sociedad hacia los familiares y les reclamó “no nos dejen solos”. “A ellos los dejaron solos. Ahora nadie busca el submarino. Imagínense, están a la deriva, ellos dieron la vida por la Patria y ahora la Patria, que no es la gente, los abandona”, concluyó.

Ayer circularon nuevas grabaciones sobre la última comunicación de la Armada con la embarcación, que habría sido a las 7.19, tres horas antes de la probable explosión de la nave. A esa hora, el jefe de Operaciones del ARA, Fernando Villarreal, comunicó al jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, que –tras el violento temporal de la noche anterior– se iba a sumergir “a plano 40 para entrar al tanque de batería N° 3 y evaluar los daños” luego de haber sufrido un cortocircuito.

Los datos se filtraron en medio del malestar que causó puertas adentro del Gobierno nacional la documentación presentada ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, oportunidad en que informó que el submarino navegó cerca de Malvinas y que no sólo tenía la misión de vigilar la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

Todo esto será lo que deberá explicar el ministro de Defensa ante la comisión investigadora del Congreso el próximo lunes, tras lo cual deberá decidir la suerte de los sumarios que en su momento abrió el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, contra Villamide y el ex jefe de la Base de Puerto Belgrano, Luis López Masseo, quien, ante la emergencia, puso en marcha el operativo de búsqueda cuatro horas antes de lo que indicaba el protocolo naval.