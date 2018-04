En un encuentro correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana, Newell’s, que nunca pudo ganar en Brasil, la pasó mal en su visita al Arena da Baixada y cayó sin atenuantes 3-0 ante su anfitrión Atlético Paranaense, que contó en sus filas con el buen trabajo del ex mediocampista de Huracán y River, Luis González. La vuelta se disputará en Rosario el 10 de mayo y el que pase de ronda jugará la segunda fase después de Rusia 2018.

A poco de iniciado y tras un corner para el local desde la izquierda, el arquero Pocrnjic salió en falso, Pablo les ganó a los defensores rosarinos y de cabeza ponía en ventaja al Paranaense. A partir de ese cachetazo tempranero, el equipo de Omar De Felippe no pudo recuperarse más. De hecho, poco después los locales encontraron el segundo gol con un remate de Nikao. Y enseguida, luego de un centro del también ex integrante del seleccionado argentino, Guilherme metió el tercero. Newell’s no hacía pie y sólo el silbato que dio fin a la primera etapa pareció darle algo de aire.

En el complemento el juego se hizo más friccionado y los brasileños seguían dominando. La visita sólo llegó con un remate de Joaquín Torres bien controlado por el arquero Santos. Con un flojo andar en la Superliga (está 23º), Newell’s deberá trabajar mucho para revertir un 0-3 en el Parque.