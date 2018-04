La causa por los abusos sexuales cometidos contra al menos nueve juveniles del club Independiente suma un nuevo detenido. Entre la noche del jueves y esta madrugada, la Justicia realizó una serie de allanamientos, uno de ellos en un hotel alojamiento de Floresta y el resto en departamentos particulares, donde los chicos habrían sido trasladados para ser abusados. La nueva hipótesis de los investigadores es que los adolescentes eran filmados durante los abusos. Ya son siete los detenidos en la causa.

“Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy la fiscal Garibaldi y su equipo ordenaron tres allanamientos y en el tercero dispusieron la detención de una de las personas que en principio estaba sindicada como presunto autor del delito de grooming”, confirmó el procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, en declaraciones a la prensa.

Uno de los allanamientos se realizó en el hotel alojamiento Bahía del Sol, ubicado en Bahía Blanca al 1100, en Floresta, donde los jóvenes habrían sido llevados para ser filmados. Allí se secuestró "importantísima documentación" relacionada con la causa, detallaron fuentes policiales. Los otros dos allanamientos se realizaron en departamentos ubicados en los barrios porteños de Palermo y Belgrano. En uno de los operativos, los efectivos policiales detuvieron a Alberto Amadeo Ponte, de 58 años, conocido como "Tito, Rey de Reyes" y que será indagado en las próximas horas.

Si bien todavía lo investigadores no pudieron confirmar la operación de una organización por detrás de estos abusos, no descartan que exista algún tipo de red. "Existe una vinculación entre las personas que se están investigando pero que hasta el momento es de carácter social, laboral. Es decir, no hay una estructura piramidal preexistente, sino que se pasaban información", sostuvo el procurador.

Ya son siete los detenidos en la causa. La detención de Ponce se suma a la del juez de línea Martín Bustos, el representante de futbolistas juveniles Alejandro Carlos Dal Cin, el organizador de torneos de fútbol Juan Manuel Díaz Vallone, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, y el estudiante Silvio Fleyta. El primer abogado de Bustos, Carlos Beldi, también fue detenido acusado de intentar encubrir a su cliente destruyendo a martillazos un celular.

Los nuevos allanamientos surgieron luego de las declaraciones en cámara Gesell de otros dos juveniles abusados, que se realizaron el viernes pasado. Con estos nuevos casos, la fiscal de la UFI 4 de Avellaneda María Soledad Garibaldi lleva confirmados que al menos nueve chicos fueron víctimas de los abusos.