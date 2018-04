Después de varios días de negociación, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, firmó una resolución que blanquea el "canje de pasajes" bajo la figura de "plus de movilidad" y permitirá a los diputados recibir 30 mil pesos mensuales, no remunerativos, y 10 boletos aéreos o terrestres de carácter intransferible. Además, la resolución, que sumó el respaldo de la mayoría de los bloques políticos, otorga otras tres opciones para poder contar con hasta 32 pasajes transferibles mensuales a cambio de reducir o anular el "plus". Así, el supuesto conflicto que se abrió al conocerse que la diputada de Cambiemos Elisa Carrió lideró el "canje de pasajes" de 2017 por un monto de 355 mil pesos se resolvió con el pago de un "plus" de hasta 360 mil pesos anuales.

El informe que abrió el debate fue difundido por la Fundación Directorio Legislativo a fines de marzo. En el documento se reconocía el beneficio otorgado a los legisladores de ambas Cámaras para que cumplan una función federal y representativa, en particular, los diputados y senadores, que deben viajar a sus provincias para encontrarse con sus representados. Sin embargo, el informe advertía que sobre "el uso discrecional" en el que había caído la herramienta transformándose a través del canje de los pasajes no utilizados en el cobro de una suma salarial extra a partir de "conceptos que no están destinadas necesariamente a la labor legislativa".

La negociación encarada por Monzó para resolver el conflicto blanquea el "canje de pasajes". A partir de ahora, en lugar de acompañar la rendición de los 40 tramos (20 aéreos y 20 terrestres) mensuales con un pedido de canje en efectivo por aquellos que no fueron utilizados, los legisladores podrán optar directamente por el cobro de un "plus de movilidad" de 30 mil pesos por mes, o sea, 360 mil pesos por anuales. Esa elección no le impedirá tener viajes de representación, que serán 10 terrestres o aéreos por mes, todos nominados e intransferibles.

El ejemplo más notorio del mecanismo utilizado hasta el último año legislativo fue el de la inmaculada socia de Cambiemos, Elisa Carrió, quien lideró el ranking de "canjes de pasajes" por un monto total de 355.800 pesos. En el top 5 de ese año legislativo, Carrió estuvo acompañada por otros dos diputados de la alianza gobernante: los bonaerenses Paula Urroz (PRO) y Miguel Bazze (UCR). En el segundo y tercer puesto se ubicaron Oscar Roberti (PJ) y Nilda Garré (FpV), respectivamente.. Con el nuevo acuerdo, podría solicitar 360 mil sin necesidad de presentar los tramos no utilizados.

Además, la resolución ofrece otras tres opciones a los legisladores de la Cámara baja:

Cobrar 20 mil pesos por movilidad más 20 tramos terrestres innominados, o sea transferibles para cualquier persona

Cobrar 10 mil pesos y 12 tramos aéreos innominados.

Recibir 12 tramos aéreos y 20 terrestres, todos ellos transferibles.

Según el acuerdo firmado por Monzó, en todos los casos los pasajes tendrán un vencimiento mensual, y los tramos aéreos innominados serán emitidos únicamente ida y vuelta, mientras que las condiciones para acceder al beneficio serán la de elegir una de las cuatro opciones al inicio del año legislativo sin poder modificarla hasta el próximo año.

El oficialismo celebró el nuevo acuerdo al indicar que se ahorrarán 30 millones de pesos anuales, además de los 20 millones, que se habían ajustado con la digitalización de los vouchers impresos en 2017. Según había precisado en su informe la Fundación Directorio Legislativo, con la modalidad anterior que otorgaba 40 pasajes mensuales, los legisladores podían obtener hasta 40 mil pesos mensuales extra. Tras el escándalo, accederán a 30 mil.