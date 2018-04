#Fiesteros Reggae brasileño será la consigna del toque compartido entre los gaúchos Chimarruts, los brasilienses Maskavo y los argenportuñoles Karandaya, hoy a las 21 en Niceto Club. ¡Muito rasta!

#InmigracionDescontrolada Dos fineses con larga trayectoria powermetalera, el ex Stratovarius, Timo Kotipelto, y el ex Sonata Arctica, Jani Liimatainen, defenderán como dúo su proyecto acústico Blackoustic en The Roxy Live Bar (27/4). Y los metaleros Triptykon, nueva banda del ícono suizo Tom Gabriel Fischer, debutarán en la Argentina para detonar El Teatro (22/5).

#Cursos&Concursos Si te interesa la gestión cultural o la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, podés participar en los cursos online de estudio e intercambio que organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba (comienzan el 18/4, gestioncultural.eco.unc.edu.ar, whatsapp 22812841).

#CualquieraPuedeGooglear Nat Geo Run será la jornada de mundial de carreras para festejar el Día de la Tierra con conciencia ecológica, habrá corridas locales en Córdoba y Buenos Aires, para adultos y niños (22/4, natgeorun.com).