En el marco de la avanzada del gobierno porteño contra los profesorados de formación docente, el Consejo Académico del postítulo en Educación Sexual Integral, que se dicta en el Instituto Joaquín V. González, denunció que está en riesgo la continuidad de la carrera ya que el Ministerio de Educación porteño aún no autorizó el inicio de la cursada. Advirtieron también que los docentes no cobraron el salario de marzo y que por la falta de vacantes quedaron afuera el 50 por ciento de los inscriptos.

“Si por nosotras fuera, brindaríamos formación a todas las personas inscriptas porque además de trabajadoras somos militantes feministas que defendemos nuestros derechos y el derecho de los niñas, niños y adolescentes a la Educación Sexual Integral, la que consideramos una herramienta para la transformación social”, sostuvo en un comunicado la dirección de la carrera sobre la falta de vacantes. De los 546 inscriptos, sólo consiguieron su vacante 250 docentes.

Desde la carrera responsabilizaron por la falta de vacantes a la cartera que conduce Soledad Acuña. “Quien decide los cupos a través del presupuesto es el Ministerio de Educación de esta ciudad”, remarcaron.

Pero más grave aún, en la lucha que mantienen los profesorados docentes por la continuidad de las carreras frente a la decisión del gobierno porteño de cerrarlos para crear la Universidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires (UniCaba), las autoridades del postítulo denunciaron que el Ministerio aún no firmó la resolución para autorizar la cursada y que por eso los docentes no cobraron su salario de marzo.

“Abrimos la inscripción a pesar de ello y decidimos comenzar la cursada de todas formas. No tener resolución implica, entre otras cosas, que las docentes de primer año no cobramos marzo ni abril, y que no vamos a comenzar a cobrar hasta que salga la resolución, que puede ser en julio. Ya nos advirtieron que no hay designaciones retroactivas, lo que significa que tampoco vamos a cobrar estos meses más adelante”, sostuvieron las autoridades.