Tierras para los vecinos

La Municipalidad sumó ayer sus críticas al anuncio del diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, sobre la urbanización de cien asentamientos irregulares en Rosario a partir de un proyecto de ley enviado por el gobierno nacional que, entre otras medidas, declara de utilidad pública sujetas a expropiación las tierras. "La propiedad del terreno es importante, pero eso por sí solo, no le cambia la calidad de vida a la gente", señaló Manuel Sciutto, secretario del Servicio Público de la Vivienda y Hábitat municipal (Spvh). "Es un paso que ayuda a la regularización pero no resuelve el problema, no se puede decir que se va a resolver la situación en los cien barrios de Rosario como planteó el diputado Angelini", agregó a Rosario/12.

Tras los cuestionamientos del secretario de Hábitat provincial, Diego Leone, y del dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Ignacio Rico, desde el municipio le apuntaron al diputado Angelini, quien en su objetivo de difundir el proyecto de ley que el presidente Mauricio Macri envió al Congreso para regularizar la situación de los asentamientos irregulares, cosechó una andanada de críticas.

En ese sentido, Sciutto consideró que la ley que se está planteando es positiva "siempre y cuando se coordine adecuadamente con el resto de los actores, y vaya acompañada de una inversión que es mucho mayor que la expropiación del terreno, es una solución menor dentro de la solución general que requiere todo un procedimiento".

El ex concejal socialista agregó que actualmente se llevan adelante proyectos en varios barrios de la ciudad, con financiamiento de Nación y Provincia, avanzando en la infraestructura urbana, abriendo calles, construyendo los desagües pluviales y cloacales, los servicios de electricidad y agua, y regularizando la situación de aquellas familias que deben trasladarse por el proceso de urbanización. "Todo eso implica un proyecto global, dentro de lo cual la propiedad del terreno es un elemento importante pero no es el único", reforzó Sciutto.

Además, el titular del Spvh explicó que en la ciudad "se dan distintas situaciones, existen varios asentamientos en terrenos del Estado y sin embargo no lo estamos resolviendo. Nosotros hemos trabajado sobre terrenos que son los antiguos trazados del ferrocarril en la ciudad, Villa Banana, Itatí, Villa Moreno. En otros, como Sorrento y Cullen, la provincia expropió y estamos haciendo el proceso de urbanización".

Por otra parte, Sciutto, quien fue secretario de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas provincial, planteó que anuncios como los del diputado Angelini "muchas veces generan confusión, sobretodo en el vecino, generando una ansiedad y una expectativa. Es un paso que ayuda a la futura regularización pero no resuelve el problema, es importante tenerlo claro". En la misma sintonía, el secretario de Obras Públicas municipal, Raúl Alvarez, dijo que la ley apunta a la expropiación de terrenos y en ese marco las declaraciones de Angelini "caen en una contradicción muy grande porque no sabemos de dónde van a sacar la plata para expropiar todo eso, y menos para dotar de infraestructura a todos esos lugares, es una cuestión de gran envergadura lo que están anunciando".

Según el funcionario, "hablar de Rosario y obra pública financiada por Nación... cuando nos ha costado tanto trabajo conseguir que nos financien algunas cosas, especialmente en este último período, donde estamos discutiendo si el Monumento se paga, no se paga, hay mucho compromiso de llegada de fondos nacionales para hacer obra pública".

"Que hoy podamos pensar que los asentamientos irregulares se puedan urbanizar con fondos nacionales que van a llegar por cascada, me parece temerario", concluyó.