Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Actualización de escalas y topes de facturación

Monotributo 2026: ARCA difundió las nuevas escalas que rigen desde febrero

Los nuevos valores redefinen los ingresos anuales permitidos, los montos mensuales y las categorías del régimen simplificado que deben revisar los contribuyentes.

Con los nuevos valores, se redefinen los ingresos brutos anuales permitidos para cada categoría, desde la A hasta la K.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Hay palabras

“Contra este gobierno miserable”: El grito de guerra de Liliana Herrero y Susy Shock

Por Euge Murillo

La serie nació con la promesa de explorar épocas previas en el universo de Star Wars, pero su audiencia se desplomó

Star Wars: The Acolyte no tendrá continuación oficial pese a rumores de producción

GENTILEZA pelicula

Obra clave de Jean-Luc Godard

“Sin aliento” en salas, al reencuentro de un clásico

Por Juan Pablo Cinelli

Exclusivo para

Argentina's Sebastian Baez hits a return to Switzerland's Stan Wawrinka during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 7, 2026. (Photo by Antony DICKSON / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida

Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez

AME5188. CARACAS (VENEZUELA), 14/01/2026.- La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Rodríguez informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política. EFE/ Miguel Gutierrez

La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país

Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela

Chanchos salvajes en Nordelta

En pleno debate por la expulsión de los carpinchos

Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

El ajuste que no se midió

Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta

Por Vardan Bleyan

El País

Soberanía económica, pesca y multipolaridad: la importancia de decidir con quién y cómo comerciar

Por Victoria Donda
Javier Milei

El mandatario se reunió con "Toto" Caputo y empresarios

La agenda paralela de Milei

Por Melisa Molina

Los triunviros de la CGT y la reforma laboral

“Si quitan derechos no habrá trabajo genuino”

El Gobierno pretende avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego

Se incendia el país y la culpa es de otros

Por Paula Marussich

Economía

Antes de la primera revisión del acuerdo con Argentina

El FMI elogió la “acumulación de reservas” del Gobierno

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de enero de 2026

Fabricas Cerradas

Caen los puestos de trabajo formales y cierran pymes de todo el país.

La crisis golpea al empleo en todos los frentes

Por Juan Garriga

El ajuste que no se midió

Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta

Por Vardan Bleyan

Sociedad

Sin luz en el Amba

El apagón también llegó al subte: dos líneas circulan con demoras y servicio limitado

Apagón en el Amba

Mapa de los cortes de luz: en qué barrios porteños no hay electricidad

En medio de otra jornada de calor sofocante

Apagón en la Ciudad de Buenos Aires: un corte de luz afecta varios barrios

Pasó una noche estable

Trasladan a Bastián Jerez a Mar del Plata para realizarle una nueva cirugía

Deportes

Argentine rider Luciano Benavides competes with a Ktm 450 Rally Factory in Stage 10 of the 48th edition of the Dakar Rally 2026, between Bisha and Bisha, Saudi Arabia, on January 14, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

El argentino se encuentra a menos de un minuto del líder de la general

Rally Dakar: Luciano Benavides subió al segundo puesto

FOTO JULIO MARTIN MANCINI amistoso 2026 boca millonarios

El conjunto de Ubeda no pudo ante Millonarios de Colombia

Boca homenajeó a Miguel Russo con apenas un empate

Por Adrián De Benedictis
FOTO PRENSA RACING DE CORDOBA racing de cordoba ricardo centurion

El jugador llega procedente del campeonato boliviano

Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión

Argentina's Sebastian Baez hits a return to Switzerland's Stan Wawrinka during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 7, 2026. (Photo by Antony DICKSON / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida

Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez