Pese a las críticas abiertas que viene recibiendo del radicalismo, y a las sugerencias de Elisa Carrió de que no están controlando debidamente a empresarios amigos que manejan empresas eléctricas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no se amilanó: defendió los aumentos de tarifas en los servicios y sostuvo que no habrá ningún tipo de marcha atrás en los incrementos de este año no electoral. Para justificarse, volvió a apoyarse en la pesada herencia.

Peña cuestionó la “actitud demagógica e irresponsable” de la ex presidenta Cristina Kirchner y la diferenció de las críticas de sus aliados. A éstas intentó minimizarlas dentro de “las discusiones que tenemos dentro de Cambiemos”. Eligió obviar las sugerencias de Carrió de que están beneficiando a empresarios amigos del Gobierno, como Nicolás Caputo y Marcelo Midlin, que forman parte de sus preguntas sobre cómo se está controlando a las privatizadas para que no sobrefacturen.

Peña consideró que las de los aliados eran todas “críticas constructivas”, que procedió a descartar: dijo que no habrá marcha atrás con los tarifazos y se manifestó apenas dispuesto a “abrir toda la información necesaria” y “trabajar en conjunto con el Congreso para ver cómo lograr una mejor implementación”. Pese a que todos los pronósticos superan ampliamente el 15 por ciento que intenta imponer el Gobierno, Peña sostuvo que la inflación “va a ser significativamente más baja que la del año pasado”.

En tanto, el Frente para la Victoria buscará lograr hoy a las 11 una sesión especial para tratar proyectos que proponen retrotraer los aumentos de tarifas a diciembre pasado. El pedido se justifica “en la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo”. El miércoles también habrá un ruidazo contra los aumentos de tarifas mientras que el jueves se hará una Marcha de las velas.