El guitarrista Andy Summers, ex integrante del trío británico The Police, se presentará el 14 de junio en el Teatro Coliseo en un show homenaje al grupo que conformó junto a Sting y el baterista Stewart Coppeland. El proyecto, que lleva el nombre “Call The Police”, lo completan el baterista de Os Palaramas João Barone y el ex bajista de Barão Vermelho Rodrigo Santos; y para el show en Buenos Aires se anuncia la presencia del baterista local Jorge Araujo, como invitado especial. Con esta formación, Summers ya se había presentado el año pasado en Brasil, pero no se habían realizado shows en otros países de la región, por lo que se tratará del primer concierto en Argentina.