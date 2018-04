El desafuero de Aída Ayala, la diputada nacional de Cambiemos y ex intendenta de Resistencia, Chaco, acusada de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, se mantiene en suspenso. El pedido hecho por la Justicia se encuentra trabado, esperando a ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desde hace una semana.

“Todavía no nos notificaron nada, estamos esperando que nos convoquen y, si no lo hacen, pediremos que lo hagan”, dijo a PáginaI12 el diputado justicialista Pablo Kosiner, secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al ser consultado sobre la situación en que se encuentra el pedido de desafuero a Ayala, iniciado por la jueza federal Zunilda Niremperger el 13 de abril, por pedido del fiscal Patricio Sabadini.

El diputado Kosiner, además, adelantó que su bloque acompañará el desafuero y señaló que “hay que ser consecuente”, en referencia a la postura del oficialismo.

La fuerte promoción del desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido que hicieron desde el macrismo marcó un antecedente que ahora exige una respuesta rápida, sobre todo porque Ayala no es una diputada más dentro de la estructura de Cambiemos: no sólo fue intendenta de Resistencia, sino también candidata a gobernadora del Chaco y resultó electa diputada nacional en los comicios de 2017. Actualmente preside la Comisión de Economías Regionales y está entre los principales candidatos que tiene el presidente Mauricio Macri para competir por la gobernación de cara a las elecciones del año que viene.

Ayer, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, salió a respaldar a la acusada y señaló que “Aída está muy consternada con lo que está pasando, muy segura de su inocencia y de poder demostrarla”. “Tenemos que esperar, ya que no tenemos otra opción”, dijo el ministro.

Otras fuentes parlamentarias de la oposición consultadas por este diario aseguraron que hay sospechas de que el pedido continúe en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que todavía no lo giró a la comisión que preside el diputado del PRO Pablo Tonelli.

Por otro lado, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño había adelantado que el tema sería tratado en la sesión parlamentaria del miércoles pasado, que finalmente se levantó. Camaño recordó que “cuando el juez (Luis) Rodríguez intentó allanar el domicilio de (Julio) De Vido, y De Vido se escudó en sus fueros, Cambiemos inmediatamente trajo el tema al recinto”. “En este caso, misteriosamente, estoy pidiendo desde un tiempo prudencial el ingreso del pedido de desafuero –porque sé que la jueza a este pedido lo formuló el día 13– y no estoy teniendo éxito”, reveló Camaño, insinuando que se trata de “una suerte de ocultamiento de la información”.

El pasado lunes, Ayala se presentó ante la jueza Niremperger, que la investiga por lavado de activos de la empresa de recolección de residuos Pimp SA durante su intendencia, y opinó que “la Justicia Federal se está dejando llevar por operaciones políticas armadas”. En la misma causa ya hay varios detenidos, entre ellos, su ex yerno Alejandro Fischer.

El fiscal federal Patricio Sabadini responsabiliza a Ayala por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes de funcionario y fraude en perjuicio de la administración pública”, todos en calidad de autor. Para el fiscal, Ayala conformó “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales”.