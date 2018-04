El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria al primo del preside Mauricio Macri, Ángel Calcaterra; al ex ministro de Planificación Julio de Vido; al empresario Marcelo Odebrecht, y a otras 46 personas investigadas en la causa por el presunto pago de sobornos para la adjudicación de las obras del soterramiento de la Línea Sarmiento.

Entre los empresarios citados también se encuentran Jorge “Corcho” Rodríguez e Ignacio Soba Rojo, así como Santiago Altieri (IECSA SA), Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA) e Ignacio Soba Rojo (CAESA SA). En tanto, entre los ex funcionarios citados también se encuentran el ex secretario de Obras Públicas José López, ex secretario de Coordinación de la cartera de Planificación Roberto Baratta.

Martínez De Giorgi dispuso que la ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado 'Corcho' Rodríguez, imputado como supuesto "intermediario" con la empresa Odebrecht.

Según la resolución judicial, hay indicios "permiten sustentar el estado de sospecha” en el proceso licitatorio “que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas". Esos pagos “se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados”, remarcó.