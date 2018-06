Con el marcador en contra, la Selección se adelantó y dejó todos los espacios posibles para que en el desorden argentino, Croacia alcanzara una goleada histórica. El segundo gol fue un remate de Modric desde afuera del área, a la izquierda de Caballero, que voló pero no pudo oponer resistencia.

Argentina jugaba tan mal como se podía. Messi no aparecía y los croatas metieron el tercero. Rakitic terminó una jugada colectiva que fue linda, pero tuvo la complicidad de la inacción de los jugadores argentinos.

Esta vez Lio no apareció, y Argentina no tuvo el Messías que le diera la chance de avanzar de ronda en el Mundial, aunque todavía hay esperanzas.

0 ARGENTINA: Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Meza, Mascherano, E. Pérez, Acuña; Messi; Agüera. DT: Sampaoli.

3 CROACIA: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. DT: Dalic.

Estadio: Nizhny Novgorod.

Arbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán).

Goles: 53m Rebic (C), 80m Modric (C), 91m Rakitic (C).

Cambios: 53m Higuaín por Agüero (A), 55m Pavón por Salvio (A), 56m Kramaric por Rebic (C), 67m Dybala por E. Pérez (A), 81m Kovacic por Perisic (C), 92m Corluka por Mandzukic (C).