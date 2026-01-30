Omitir para ir al contenido principal
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
El CEO de Kalsier Ventures y creador de la criptomoneda y sus aceitados vínculos con el Gobierno.
30 de enero de 2026 - 14:43
El Presidente Javier Milei junto a Hayden Davis
El Presidente Javier Milei junto a Hayden Davis
(Archivo -)
$LIBRA
Javier Milei
La familia pide donaciones para traer los restos a la Argentina
Investigan la muerte de Narela Barreto como un crimen: los detalles del caso
Enfrentará a Alcaraz
Novak Djokovic le ganó a Jannik Sinner y es el otro finalista del Abierto de Australia
Antirracismo, cultura y disputa política
Lanzamiento y presentación del libro “Antirracismo” en el Festival Antirracista y Antifascista
Por
Jeremías Perez Rabasa
Exclusivo para
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno
Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto
El presidente de EE.UU. aseguró que los ucranianos “nunca experimentaron algo así”
Trump afirma que Putin accedió a pausar los ataques a Ucrania por el frío
Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos
Los puntos oscuros del nuevo esquema
Por
Juan Garriga
Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”
El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni
Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después
El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea
Por
Melisa Molina
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala desde hace un año
El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad, pero desatiende a las infancias
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 30 de enero de 2026
La provincia de Buenos Aires cedería casi 400 mil millones
Quién más pierde con la reforma
Por
Raúl Dellatorre
Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos
Los puntos oscuros del nuevo esquema
Por
Juan Garriga
El riesgo país volvió a subir luego de seis bajas consecutivas
Con el dólar estable, el Central compra divisas
La familia pide donaciones para traer los restos a la Argentina
Investigan la muerte de Narela Barreto como un crimen: los detalles del caso
Desde febrero
Cambian el DNI y los pasaportes: ¿cómo serán?
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de una marca de aceite de oliva
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero
Enfrentará a Alcaraz
Novak Djokovic le ganó a Jannik Sinner y es el otro finalista del Abierto de Australia
A propósito del libro Paralímpicos (Orgullo nacional), de Alejandro Ansaldi
El deporte adapatado, desde adentro
Por
Alejandro Duchini
Real Madrid enfrentará a Benfica
Sorteo de la Champions League: así quedaron los cruces de los playoff
Buscará su séptimo título de Grand Slam
Alcaraz derrotó a Zverev en un partidazo y es finalista del Australian Open