La ex diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó ayer que el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, está “demasiado atado a la fotografía del pasado” que para ella representa el Partido Justicialista. “Yo creo que Massa tiene la capacidad de realmente formar parte de un proceso de transformación en la Argentina, pero si tengo que ser sincera, lo veo demasiado atado a esa fotografía del pasado, y a mí me gustaría que no lo estuviera”, resaltó Stolbizer. La ex legisladora, que fue aliada de Massa el año pasado cuando compartieron la candidatura a senadores por la provincia de Buenos Aires en la alianza UNA, consideró que en el país “se necesita una alternativa política mucho más amplia que esa foto del peronismo, que es una foto que atrasa 50 años”.