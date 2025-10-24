“Es emotivo y emocionante ver que hay personas y organizaciones que vienen apoyando esta causa en Argentina desde los años 70. Argelia ha estado apoyando al pueblo saharaui desde el primer momento, como lo ha hecho Cuba. Argelia cedió territorio para el pueblo saharaui y el pueblo cubano educó a muchos de nosotros y nosotras. No quiero dejar de aprovechar este aniversario de nuestra lucha para volver a brindar nuestro apoyo al pueblo palestino”, dijo al comenzar el acto que se realizó en ATE Nacional, Ali AliSalem, del Frente Polisario.

El Sahara Occidental es un territorio africano que fue ocupado por España en 1884 y convertido en provincia española en 1958. Tiene una extensión de aproximadamente 250.000 kilómetros cuadrados. En mayo de 1973 se fundó el Frente Polisario como organización de lucha por la independencia del pueblo saharaui y en 1975 el reino de Marruecos llevó a cabo la Marcha Verde: una agresión armada que incluyó bombardeos con napalm y fósforo blanco para expulsar a la población del Sahara Occidental, y el desplazamiento de colonos marroquíes para ocupar ilegalmente el territorio. Seis días antes de la muerte de Francisco Franco el régimen español organizó su retirada y cedió la administración de dos terceras partes del territorio a Marruecos y una tercera parte a Mauritania mediante los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid.

Entre 1980 y 1987 Marruecos levantó en seis fases un muro defensivo, conocido como el Muro de la Vergüenza, con cinco pasillos de entrada y salida a lo largo de unos 2.500 kilómetros, que vigila con más de 100.000 soldados (la mitad de su ejército) y que está flanqueado por entre siete y 10 millones de minas antipersonales.

La guerra se suspendió oficialmente en 1991 cuando el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos aceptaron el Plan de la ONU (Resolución 690) que incluye un alto el fuego, el intercambio de prisioneros, la repatriación de refugiados y la celebración del referéndum, todo bajo supervisión de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO). Sin embargo, los avances en la resolución del conflicto son prácticamente nulos debido a la insistencia marroquí en condiciones que garanticen una anexión y al constante boicot de cualquier esfuerzo de la ONU.

El Frente Polisario, movimiento de liberación nacional reconocido por Naciones Unidas como único y legítimo representante del pueblo saharaui, busca el cumplimiento del derecho internacional y la celebración de una consulta en la que el propio pueblo se pronuncie por la independencia o la autonomía.

Mientras tanto, la población saharaui sobrevive en los campamentos cercanos a la ciudad de Tinduf, Argelia, o sometida a la ocupación marroquí en el Sahara Occidental. En ambos casos su situación es dura e inhumana: la vida en los campamentos depende por completo de la ayuda internacional. Las condiciones geográficas y climáticas hacen que los aspectos más elementales de la cotidianidad representen un reto. La vida en los territorios ocupados está marcada por la persecución política, la represión de toda manifestación saharaui por pacífica que sea, la tortura y las desapariciones forzadas. Inmerso en la adversidad en los dos lados del Muro de la Vergüenza, este pueblo ha levantado un Estado y una organización social de resistencia pacífica.

El pueblo saharaui sigue esperando el referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU y bloqueado sistemáticamente por el ocupante Marruecos y sus aliados. Las mujeres saharauis son fundamentales en la resistencia, tanto en el frente de batalla como en la retaguardia, organizando la vida en los campamentos de refugiados y defendiendo pacíficamente sus derechos en los territorios ocupados. Han liderado la resistencia desde los primeros momentos de la lucha, gestionando la administración y las necesidades de los refugiados, y han impulsado un movimiento de liberación que integra la causa de la mujer con la autodeterminación del pueblo.

En representación de ATE, Mercedes Cabezas, la primera mujer en ser secretaria adjunta del sindicato centenario, dijo: “Quiero que pensemos colectivamente y que unamos nuestras fuerzas para que cuando haya ánimos políticos propicios para pensar en la hermanad de los pueblos, no se reúnan con nosotros para decirnos por qué no pueden sino para decirnos que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática”. La dirigente agregó también que tanto su sindicato como la CTA Autónoma abrazan “permanentemente al pueblo saharaui y a todas las causas justas en el mundo que intentan construir con la clase trabajadora espacios de debate y de construcción política, Argelia es uno de ellos también. Pude ir a los campamentos el año pasado y abrazar al pueblo saharaui: consideramos que la CTA-A y la ATE son territorio saharaui”.

Tras el desplazamiento, las mujeres construyeron los primeros campamentos de refugiados y son las principales responsables de su gestión administrativa, social y económica. En los territorios ocupados, desafían la ocupación militar marroquí mediante manifestaciones pacíficas y otras formas de resistencia. Pero también se han integrado en el ejército y han sido entrenadas militarmente para defender su territorio en caso de invasión. Participan activamente en foros, congresos y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), tejiendo alianzas con movimientos feministas y sociales a nivel internacional. Las mujeres han logrado construir una de las sociedades árabes más progresistas en términos de igualdad de género, promoviendo la conciencia de género y los derechos humanos. Han liderado esfuerzos para mejorar la educación y la salud en los campamentos, logrando prácticamente la escolarización total de los niños y la reducción del analfabetismo. Su lucha está intrínsecamente ligada a la liberación de su pueblo. Consideran que la liberación de las mujeres y la liberación de su tierra son objetivos inseparables.