Asociaciones de taxistas anunciaron que habrá movilizaciones a Plaza de Mayo y una nueva presentación judicial la semana próxima en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño de revocar el bloqueo de las plataformas digitales de Uber, que había sido ordenado en febrero por la Cámara de Apelaciones.

“Vamos a intimar a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) a que intervenga porque éste es un caso de evasión fiscal. La semana que viene presentamos el escrito por la vía administrativa y la judicial, intimar es un recurso constitucional que tenemos”, dijo ayer Marcelo Boeri, presidente de la Asociación Civil de Taxistas Unidos. Y agregó: “Vamos a acompañar el escrito con una movilización a Plaza de Mayo, donde está la AFIP, el jueves 28”.

Ayer se conoció la decisión del TSJ porteño de revocar de forma unánime –con la firma todos sus jueces– el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad que había ordenado bloquear de manera preventiva las plataformas digitales de la empresa de transporte privado de pasajeros Uber en todo el territorio nacional, por considerar que esa decisión excedió la competencia de los magistrados que intervinieron.

“Los jueces de mérito han excedido el ámbito de las competencias que le son propias al decretar una cautelar que excede el ámbito de la Ciudad hasta abarcar otras jurisdicciones”, dice la resolución del TSJ.

Además, los jueces consideraron que el bloqueo “lesionaría innecesaria y desproporcionadamente derechos como: el acceso e intercambio de información; la obtención de conocimientos y transmisión de ellos mediante la utilización de contenidos, herramientas y de aplicaciones; y la posibilidad de cualquier usuario de esa red global de comunicarse o desenvolverse libremente”.

“El argumento en que esta resolución se apoya es muy genérico y no tiene relación con nuestro reclamo, la comunicación es un derecho que no discutimos. La plataforma de Uber no se usa para dar opiniones ni transmitir información, es una empresa de transporte ilegal”, dijo Alberto Rodríguez, Secretario de Asociación de Taxistas de la Capital (ATC).

Y agregó que con esta decisión, el máximo tribunal de la Ciudad “falló a favor de los monopolios”, ya que Uber es una “multinacional de capitales norteamericanos con sede en Holanda” que “mueve dinero en sectores offshore. Tiene un capital de 70.000 millones de dólares”, afirmó. “Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, no vamos a regalar nuestras fuentes de trabajo”, advirtió Rodríguez, y anunció: “Vamos a movilizar al gremio”.

El dirigente de los taxistas porteños también denunció que Uber “no respeta las leyes laborales. Los trabajadores pierden sus derechos: el derecho al salario, a las vacaciones, a tener obra social, a sindicalizarse”. Y agregó: “Entraron (al país) con una política de ‘dumping’: empiezan con precios bajos, liquidan el mercado porque no se puede competir con ellos y después levantan los precios”. Al ser consultado por el comportamiento de los “caza-Uber”, dijo: “No lo avalamos, nosotros no estamos en ésa. Hemos hecho varias movilizaciones, dos multitudinarias en la 9 de Julio y nunca hubo ningún problema”.

En la justicia porteña ya hay una causa por la posible evasión impositiva en que incurre Uber que fue impulsada por el fiscal Martín Lapadú, y la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) ya emitió un informe sobre el monto estimado que la empresa evadió.

“Tiene que quedar claro, Uber es una empresa ilegal, hay una causa paralela por evasión de Ingresos Brutos y la AGIP emitió un informe estimativo según el cual en sus primeros ocho meses de funcionamiento, entre abril y diciembre de 2016, evadió un millón doscientos mil pesos”, dijo Marcelo Boeri, de Taxistas Unidos.

José Ibarra, secretario general de la Federación Argentina de Conductores de Taxis, argumentó: “Este fallo no se entiende. Con el criterio de defender la libertad de información, que nosostros no atacamos, habría que permitir todas las plataformas, hasta las más horribles, aunque presenten cosas espantosas. Y no se entiende que la Justicia vaya en contra de la Secretaría de Transporte, que sigue la lucha contra la ilegalidad. Nosotros insistiremos con el reclamo por una legislación nacional del transporte, para que no haya esas zonas grises por las que se pueden colar los ilegales. Hay que entender que es competencia desleal porque nosotros cumplimos con un montón de obligaciones y Uber no”.

Los voceros de Uber, por su parte, celebraron el fallo en un comunicado: “La decisión del Tribunal confirma la posición que hemos sostenido desde un principio y legitima a los cientos de miles de personas que nos eligen como oportunidad de ingreso y solución de movilidad en la Ciudad”.