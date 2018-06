A la fecha, tres razones para contentarse y una para protestar tendrán los más fervientes fans de Gorillaz, la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett a fines de los 90s. Los motivos de albricias: que tres canciones –“Humility”, “Sorcererz” y “Lake Zurich”– del inminente disco The Now Now, sexto de estudio con lanzamiento previsto para el 29 de junio, ya se han liberado y pueden escucharse vía Spotify. El motivo de descontento: que no cuenta el grupo animado con su formación histórica, original. Sucede que, tal como fuera anunciado los pasados días, en tanto el satánico Murdoc Niccals, icónico bajista de Gorillaz, está ¡nuevamente! en la cárcel por aparentes razones tremebundas, no especificadas, ha sido momentáneamente reemplazado por otro músico (y villano): el personaje de tevé Ace, enemigo de Las Chicas Superpoderosas, que hoy acompaña a 2D (voces), Noodle (guitarra) y Russel Hobbs (batería) en sus animadas giras por el mundo. Empero, no contento con la suerte echada, Murdoc planea su escape, y no solo eso: pide ayuda a melómanos del globo para asistirlo en su plan de huida. Liberen a Murdoc es el nombre de la campaña por él mismo pergeñada tras las rejas de la prisión Wormwood Scrubs, y alcanza con ingresar al sitio www.gorillaz.com/freemurdoc para recibir del antihéroe una seguidilla de instrucciones dispensadas por chat o conversación a través de las distintas plataformas disponibles (Amazon Echo, Messenger, Skype...). Murdoc da instrucciones sin decir gracias, sobra la aclaración, y no tarda en darse ínfulas como “el recluso más famoso desde Al Capone”. Dice que no le molestaría estar en cana si fuera culpable, pero que –esta vez– fue incriminado por un capo mafia llamado “El Mierda”, “cabecilla de la dinastía criminal más sangrienta de la historia moderna”. Continúa la conversación (para charlar con él, ingresen los curiosos y asistan al músico maleante), pero no queda develado el gran plan. Solo solicita Niccals que estemos disponibles a mediados de julio, cuando tendrá más novedades. ¿Un motín animado? ¿Un disco solista? Habrá que aguardar para ver qué sucede con él y, claro, con su participación en Gorillaz.