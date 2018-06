“Verde te quiero verde” fue el nombre del festival que se hizo, a partir de las 17, en la Plaza frente al Congreso a favor de la legalización del aborto. Artistas como Miss Bolivia, Eruca Sativa, María Laura Aleman, Griselda Siciliani y Carlos Casella, entre otros, subieron al escenario mientras, en la vereda de enfrente,pegados a la reja del palacio legislativo, los antiderechos pusieron banderas celestes y blancas “a favor de las dos vidas”, con custodia de la Policía de la Ciudad. Aún así, algunos cruzaban la calle para provocar a la marea verde.

“No caigamos en las bajezas ni en violencias”, pidió Verónica Llinás desde el escenario. Ella presentó el evento con Muriel Santa Ana, Eleonora Wexler, Andrea Pietra y Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir. Exigieron “que no se manosee la ley” y que no haya “maniobras dilatorias”. “Las invitamos a disfrutar y a bancar la media sanción”, sostuvo Alanis, que fue aplaudida por una multitud de mujeres de todas las edades.

“Hoy es un festival vital”, le dijo Santa Ana a PáginaI12, y se mostró optimista por la confirmación de que el dictamen y el debate tienen fecha para el 1 y el 8 de agosto, respectivamente. “Son pasos que van fortaleciendo”, aseguró. Además, elogió a las jóvenes “que son las que coparon las calles, las que nos enseñan, son las dueñas de la nueva revolución feminista, que se enamoraron del feminismo”, así como también a integrantes históricas de la Campaña como Alanis y Martha Rosenberg. “Es muy importante decirles a los senadores que nos escuchen a todas”, manifestó la actriz.

Desde el escenario, también vestido de verde, sonó música y, después de la presentación, hubo videos. Uno mostró a integrantes de los distintos colectivos y cerró con fragmentos de la intervención de la escritora Claudia Piñeiro en el plenario de comisiones de Diputados. Otro tenía imágenes de la varones que fueron a la marcha en contra del aborto el 13J.

Lidia Peiró, de 79 años, estaba sentada charlando con una chica. Peiró está a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) porque su ex marido la “cagó a trompadas para que abortara”. El la forzó a someterse a la práctica cuatro veces, dijo, y le pagaron a alguien para que lo hiciera. “Yo me pregunto ¿y si no hubiera tenido plata qué? Para comer no había plata en mi casa, pero para abortar sí”, le contó a PáginaI12. Finalmente, ella se separó y hoy sigue en la lucha “puteando como todos los días”.

Jésica y Rocío, de 17 años, estaban maquilladas con brillos verdes. “Estoy a favor de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo”, afirmó Jésica. Mientras que su amiga contó que se acercó al feminismo porque tuvo un noviazgo violento. “Conocí a una mujer feminista que me hizo parte del movimiento y gracias a eso me di cuenta que no estaba sola y pude salir de eso”, dijo Rocío, quien apoya la IVE “porque soy consciente de que hay mujeres que no quieren tener hijos y eso no es algo malo. Yo creo que un cuerpo gestante tiene más derechos que un embrión y no estamos matando ningún bebé porque es un feto”. Cerca de ellas, un hombre paseaba de megáfono y hablaba de Dios.

Rocío, de 24 años, fue al festival con su hija, Julia Almendra, y dos amigas, Valeria y Grisel. “Ella me señala todos los pañuelos verdes que ve en el mundo y me dice: ‘¡Tú, mamá!’”. Rocío sostuvo que está a favor de la legalización del aborto “porque hay mucha gente que se muere por no querer ser madre y no es justo”. Aseguró que no es contradictorio ser madre y apoyar el proyecto de ley “porque uno tiene que elegir”. “Yo vengo con mi hija, que la elegí, tengo la posibilidad de criarla con una persona que quiero, que la quiere, que la eligió y tenemos la suerte de tener una casa y un trabajo estable”, afirmó. Ella y sus amigas contaron que una mujer las acusó de que “solo queremos coger y después no hacernos cargo”.

Además de los números musicales, diputados y dirigentes que participaron activamente para lograr la media sanción se subieron al escenario. Estuvieron Silvia Lospennato, Karina Banfi, Victoria Donda, Romina del Pla, Brenda Austin, Daniel Lipovetsky, Malena Galmarini, Nathalia González Seligra, Lucila De Ponti, Carla Carrizo y Araceli Ferreyra.

Informe: Ludmila Ferrer.