Rodolfo "Fito" Páez está de gira presentando su nuevo disco: Ciudad Liberada. Mañana, a las 21, en el Salón Metropolitano (Junín 501), llega a Rosario, su ciudad. Antes, en la gira de prensa, también habló del amor y el odio que lo unen a Rosario, donde siempre regresa. El movimiento Ni Una Menos, "las fuerzas del mal", y las 18 canciones de un disco potente se entrelazan en esta charla.

Ciudad liberada

"Quiero vivir en la ciudad liberada/ Vivir y amar en la ciudad liberada"

"La canción específica surgió de un epígrafe que había puesto María Moreno en un libro hermoso que escribió y se llama Los diarios de la Comuna . Es una especie de investigación antropológica sobre lo que quedó del 2001 en Buenos Aires. Ella los hace hablar a todos: transexuales, intelectuales de todo orden, políticos, gente de la calle. En ese libro hay una frase de Nestor Perlongher que dice: "Vivir y amar en una ciudad liberada". Y me pareció muy hermosa la idea, el significante. Vivir y amar en una ciudad caótica, donde reine un poco la anarquía y la libertad y todo sea un poco de todos. Me pareció lindo reflotar una vieja idea utópica", explica Paez. "En parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires/ Existe un refugio para la gente que no tiene a nadie/ Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz/ Vivir y morir en la calle, que delirio sin ti". (Ciudad liberada, 2017)

"La canción paso por un montón de estadíos. Y en un momento sucede un encuentro con la gente del refugio Monteagudo en el Barrio de Parque Patricios, un espacio que lleva adelante Horacio Avila, un hombre que vivió en la calle muchos años. El montó sin ningún tipo de ayuda del estado un lugar donde se puede ir a dormir. Hay una suerte de método para generar una rehabilitación, para que esa persona pueda volver a tener un trabajo. Te dan un alimento básico, vestimenta, asistencia psiquiátrica y medica... Tuve contacto con ellos, me acerque y quede muy enreverado. Fui varias veces al refugio", cuenta.

--¿Cómo fue esa experiencia para vos?

--Fue hermoso porque te vas a encontrar en las márgenes de una ciudad con gente que vive en el margen de una sociedad y es extraordinario porque ahí el amor está a flor de piel. A diferencia de lo que pueda pensar una mentalidad pequeño‑burguesa a la que esas cosas le dan miedo: "No nos acerquemos ahí porque nos van a robar, nos van a matar..." Es toda gente hermosa que está carente de posibilidades, carente de amor y lo único que te brindan es eso. Yo me acuerdo que fui con un pianito chiquito de mi hija Margarita y me quede como dos horas tocando ahí para ellos. Fue muy emocionante. Y ahora para el concierto del Luna Park hicimos una colecta para que el público lleve comida, ropa, colchones... y se juntaron un monton de cosas para el refugio Monteagudo. Y también para el Frida, que es el de las chicas. La canción también habla un poco de los recuerdos de la ciudad que viví en el del 83 al 87 en Buenos Airess, una ciudad liberada, disparatada después de tantos años aciagos de la dictadura. Y donde hay una búsqueda del color, de los cuerpos, del amor... de algo que no ate tanto, que libere. Es una ciudad utópica, una ciudad por la cual hay que pelear.

"Pelear, pelear es una guerra,/ pelear contra los nazis y los fachos de mierda". (Ciudad liberada)

Ni Una Menos

"Chicas en América,/ en la cruz del sur,/ estallaron la revolución,/ todo el mundo en las plazas con banderas gritan/ "que no haya ni una menos".// Crimen no es pasión,/ ajustate el cinturón, boy" (Aleluya al Sol, disco Ciudad Liberada ‑ 2017)

--En una canción reivindicas al movimiento Ni Una Menos ¿Fito Paez es feminista?

--He vivido entre mujeres toda mi vida. No me gustan los ismos en general. Me vinculo con personas siempre. A mí, que tenga teta, culo, pija, concha... me da lo mismo. Por supuesto que en esas tensiones que hay en la sociedad en la cual muchas mujeres salen perdiendo ahí hay que ayudar y hay que apoyar. Me parece fundamental esto que está pasando en occidente, donde las mujeres están tomando las banderas de sus propios derechos y están peleando por ellos. Cualquiera que luche por la libertad tiene que ser aplaudido, celebrado y acompañado.

--Es genial que haya hombres que también acompañen...

--Algunos, algunos...

--Fito sí...

--Algunos acompañaran otros no, viste como es... Son mecanismos que vienen desde hace mucho tiempo atrás. La idea es que podemos estar todos (hace una pausa) relajados por favor. ¿Por qué el señor va a cobrar más que la señorita? ¿Por qué? ¿Por qué el trans no puede trabajar en una oficina con todos los demás?

--Todo empieza por preguntárselo...

--Sí, lo que pasa es que nosotros venimos preguntándonos eso hace miles de años. Ahora hay mucha visibilidad de la comunidad lésbica, de la comunidad gay, de la comunidad transexual, de la comunidad asexuada. Pero yo, que se yo... tengo que ser honesto también: conozco a esa gente desde que tengo 15 años. Tengo muchos amigos allí, entonces son problemáticas que para mí no son problemáticas, ¿entendés? (sonríe cómplice, relajado? y por fin se saca los lentes de sol, como si empezara a disfrutar de la conversación)

--Y eso es casi revolucionario...

--Vivo con ellos, ¿entendes? Los conozco. Entonces siempre voy a estar a favor de un cachito más de libertad para todos. Los amo, los abrazo, los acompaño y voy a estar siempre allí con ellos.

"El mundo es un océano vibrante/ que abraza siempre a todos los amantes".

(Otra vez el sol, Ciudad Liberada 2017)

Rosario, amor y odio

"Cerca, Rosario siempre estuvo cerca/ Tu vida siempre estuvo cerca/ Y esto es verdad". (Tema de Piluso, disco Circo Beat 1994)

La primera entrevista que Fito concede en su ciudad natal durante la promoción de su nuevo disco es para el diario La Capital. Su entrevistador es el periodista Pedro Squillacci a quien conoce desde hace años y acaba de perder a su esposa y a su hija en un accidente vial. Una cámara refleja el encuentro: Fito lo abraza fuerte, le dice algo. Pedro le responde, Fito vuelve a abrazarlo. Hay amor y humanidad flotando en el aire, tanto que hasta una lente rudimentaria es capaz de captarlo.

--En estos 55 años siempre estas volviendo a Rosario. Es una simbiosis de amor muy fuerte, ¿qué te pasa a vos con eso?

--A ver... amor y odio. Hoy vi el diario La Capital donde ayer hicimos una nota hermosa con Pedro y el primer comentario (de lectores) que había era impresionante. Decía: "Esta mierda que está hablando en el diario por un pedazo de droga dejo matar a sus abuelas". (N de R: el 7 de noviembre de 1986 su abuela, su tía abuela y una empleada de ellas fueron asesinadas en su casa en Rosario) Un nivel de violencia... Entonces digo también hay mucho odio...

--Pero es una agresión minúscula. La mayoría te ama.

--No es tan minúscula, no es tan minúscula. De los tres comentarios que había ahora dos eran así. Entonces me parece que también es un mundo que ama y odia. Y en un sentido también es así desde siempre. Hay que decir que a una tercera parte del mundo le va a gustar lo que hacés, la otra te va a odiar y a la otra no le va a interesar (ríe con ganas). Esa es la verdad. Entonces me parece correcto. No quiero inflar una idea que a lo mejor es incompleta. Hay mucho amor, mucho amor... por supuesto. Pero también mucha bronca, mucho odio. Debe haber gente que te ve haciendo lo que vos querés con una sonrisa en la boca y le dará mucha bronca.

--También estamos viviendo un momento de una sociedad muy partida en nuestro país. Donde el odio aflora todo el tiempo. Ciudad Liberada es un disco muy político pero donde el mensaje llega desde la sutileza del arte...

--Sí, también la música a veces genera... Yo recuerdo por ejemplo el momento en que presentamos Ciudad de pobres corazones en el 86 en Obras Sanitarias durante el concierto de Lalala con el flaco Spinetta. Me acuerdo que cuando empezamos a tocar el reef se generó un clima salvaje de tensión, de cierta violencia. (N de R: en ese recital, el 12 de diciembre de 1986 toco por primera vez el tema compuesto para exorcizar la muerte de sus abuelas) El rock and roll tiene que ver con la violencia también, en otro punto. Una salvajura posiblemente ingenua a veces, pero hay algo allí que libera más allá de las ideas y las palabras. Es intrasmisible. Es difícil contar lo que pasa en un concierto de rock and roll. Allí pasa algo... algo que se puede llamar violencia también.

"En esta puta ciudad todo se incendia y se va,/ matan a pobres corazones (...) Maldito sea tu amor/ tu inmenso reino y tu ansiado dolor". (Ciudad de Pobres Corazones, 1987)

Las fuerzas del mal

"La música es una oración,/ la música es la luz del alma./ No sé cómo explicártelo.

Si vos vas rumbo a la libertad,/ rumbo al sol,/ tendrás que atravesar/ por un gran dolor". (Plegaria, Ciudad Liberada‑ 2017)

--Este disco te costó mucho, pero a la gente le está gustando. Llenaste dos Luna Park, no es poca cosa...

No, por supuesto que no. Más en esta época. Es un disco hermoso. Costó mucho hacerlo. Yo sentía que había una fuerza que no quería que el disco se hiciera. Muchos inconvenientes: pa, pa, pa (cuenta moviendo su mano hacia arriba y hacia abajo como si desplegara una lista interminable de obstáculos). Nos iban demorando, iban cambiando fechas. Managers que hablaban, productores de discos, la Sony, el técnico de grabación, problemas con las locaciones... Hasta que en un momento después de un año y pico me saque a todos de encima y me traje las cintas. Vine con Franco Mascoti aquí en Rosario, le di nueve temas a él. Y nueve temas a Mariano López que los recibió en su casa en Martínez. Y ahí lo terminé. A fuerza de pelear, digamos, contra todas las circunstancias adversas. Por su puesto que no soy un hombre paranoide en general, te diría, a menos que tenga que desarrollar alguna estructura en la cual haya un personaje paranoico para escribir. Pero en un momento me puse a pensar: ¿realmente hay una fuerza que no quiere que esto salga? (se ríe) Porque es muy hermoso el álbum. ¡Las fuerzas del mal!