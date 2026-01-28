Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump
Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos
Rodríguez informó que, con los recursos liberados, se comprarán equipos para los hospitales venezolanos. El hijo del secuestrado presidente Nicolás Maduro descartó una convocatoria a elecciones.
28 de enero de 2026 - 1:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Delcy Rodríguez recibió el lunes a empresarios petroleros buscando atraer inversiones a Venezuela
(Palacio Miraflores/EFE)
Temas en esta nota:
Venezuela
Petróleo
Nicolás Maduro
Donald Trump
Últimas Noticias
Hijos y disparos
Por
Carloyn Cassady
Menos turistas que el año pasado
Un verano poco feliz
Por
Melisa Molina
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Comenzó la auditoria contable en Ñuls
Sueldos escandalosos y deuda millonaria
Exclusivo para
La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump
Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos
Cerca del límite entre Estados Unidos y México
Una persona fue baleada por agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona y quedó en estado crítico
El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.
Entusiasmo entre los operadores financieros
Lluvia de críticas para Daniel Tonelli, de Arroyo Seco
Un intendente de Santa Fe comparó la inacción de gobierno con el autismo y tuvo que salir a pedir disculpas
El País
Daniel Yofra dialogó con Página/12 sobre la preocupación de los trabajadores por la reforma laboral que propone LLA
“No alcanza con un día de paro para frenar la reforma laboral”
Por
Laura Vales
Encuentro en la UOM
Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral
Las declaraciones racistas del influencer amigo de Milei, Iñaki Gutiérrez
El show del Gobierno y una copia de la caza de migrantes en Estados Unidos
Por
Werner Pertot
1111
Por
Daniel Rosso
Economía
Bajan las persianas fábricas en Corrientes y Chaco.
Cierre de otra planta textil
El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.
Entusiasmo entre los operadores financieros
La causa YPF que tramita en Nueva York
Burford quiere información sobre el oro
Frigorífico Pico, creador de la hamburguesa Paty
Otra firma emblemática en problemas
Sociedad
En Austria limitaron el uso de datos personales para el big data
Un freno a las cookies de Microsoft
En la Patagonia ya se quemó un área que es 20 veces el tamaño de CABA
Arde Chubut mientras los gobernadores piden ayuda
Por
Juan Funes
Será este miércoles a las 7 AM
Trabajadores de la Línea B levantarán el molinete de la estación Lacroze en reclamo por un despido
Lluvia de críticas para Daniel Tonelli, de Arroyo Seco
Un intendente de Santa Fe comparó la inacción de gobierno con el autismo y tuvo que salir a pedir disculpas
Deportes
El equipo de Diego Martínez aún no pudo sumar de a tres
Torneo Apertura: Huracán sucumbió ante Independiente Rivadavia
El equipo de Ayude logró sus primeros tres puntos en Mendoza
Torneo Apertura: San Lorenzo le ganó con lo justo a Gimnasia
"Es un día histórico", dijo el presidente Di Carlo
River anunció la ampliación del Monumental: techado y capacidad para más de 100 mil personas
Se impuso ante Talleres en Liniers y tiene puntaje perfecto
Torneo Apertura: Vélez reaccionó a tiempo y volvió a ganar