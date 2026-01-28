Omitir para ir al contenido principal
La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump

Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos

Rodríguez informó que, con los recursos liberados, se comprarán equipos para los hospitales venezolanos. El hijo del secuestrado presidente Nicolás Maduro descartó una convocatoria a elecciones.

CARACAS (VENEZUELA), 26/01/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, saludando durante un evento de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). Rodríguez se reunió con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell
Delcy Rodríguez recibió el lunes a empresarios petroleros buscando atraer inversiones a Venezuela (Palacio Miraflores/EFE)

Hijos y disparos

Por Carloyn Cassady
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 27: El Presidente Javier Milei visitó la fábrica central de la heladería argentina Lucciano's en Mar del Plata

Menos turistas que el año pasado

Un verano poco feliz

Por Melisa Molina

El apañe como trinchera: una sondeo federal

Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F

Por Cristian Prieto
Ignacio boero presidente Newells

Comenzó la auditoria contable en Ñuls

Sueldos escandalosos y deuda millonaria

Arizona Border patrol.AFP

Cerca del límite entre Estados Unidos y México

Una persona fue baleada por agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona y quedó en estado crítico

Daniel Tonelli, intendente de Arroyo Seco

Daniel Yofra del sindicato de aceiteros

Daniel Yofra dialogó con Página/12 sobre la preocupación de los trabajadores por la reforma laboral que propone LLA

“No alcanza con un día de paro para frenar la reforma laboral”

Por Laura Vales

Encuentro en la UOM

Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral

Iñaki Gutierrez, Milei

Las declaraciones racistas del influencer amigo de Milei, Iñaki Gutiérrez

El show del Gobierno y una copia de la caza de migrantes en Estados Unidos

Por Werner Pertot
Cristina Fernández, Dia de la Lealtad-18/10/2025

1111

Por Daniel Rosso

FOTO REDES SOCIALES chaco textil emilio alal planta villa angela

Bajan las persianas fábricas en Corrientes y Chaco.

Cierre de otra planta textil

La causa YPF que tramita en Nueva York

Burford quiere información sobre el oro

Frigorífico Pico, creador de la hamburguesa Paty

Otra firma emblemática en problemas

Microsoft

En Austria limitaron el uso de datos personales para el big data

Un freno a las cookies de Microsoft

Incendio Chubut

En la Patagonia ya se quemó un área que es 20 veces el tamaño de CABA

Arde Chubut mientras los gobernadores piden ayuda

Por Juan Funes
Estaciòn Lacroze, subte B

Será este miércoles a las 7 AM

Trabajadores de la Línea B levantarán el molinete de la estación Lacroze en reclamo por un despido

Huracán vs Independiente Rivadavia

El equipo de Diego Martínez aún no pudo sumar de a tres

Torneo Apertura: Huracán sucumbió ante Independiente Rivadavia

San Lorenzo Vs Gimnasia de Mendoza

El equipo de Ayude logró sus primeros tres puntos en Mendoza

Torneo Apertura: San Lorenzo le ganó con lo justo a Gimnasia

Proyecto nuevo estadio River Plate

"Es un día histórico", dijo el presidente Di Carlo

River anunció la ampliación del Monumental: techado y capacidad para más de 100 mil personas

Vélez vs Talleres Foto: FOTOBAIRES Fecha 2 Torneo Apertura. Liga Profesional.

Se impuso ante Talleres en Liniers y tiene puntaje perfecto

Torneo Apertura: Vélez reaccionó a tiempo y volvió a ganar