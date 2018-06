Dentro del escandaloso caso del intendente de Cambiemos en Paraná, Sergio Varisco, investigado por vínculos con el narcotráfico, se desató una guerra de acusaciones cruzadas entre involucrados en la causa. En esta ocasión, la subsecretaria de Seguridad en funciones tras las rejas, Griselda Bordeira, desmintió a Luciana Lemos –ex pareja del acusado como líder de la organización de narcos Daniel Tavi Celis, y con detención domiciliaria por el mismo caso–. El miércoles pasado, Lemos había ampliado su declaración indagatoria ante el juez federal Leandro Ríos y había señalado a Bordeira entre quienes figuraban en su cuaderno de anotaciones bajo la clave de “Amigo X”. También la señaló como una de las personas a las que dejaba kilos de cocaína en el despacho y que recibía pagos por esas entregas. Bordeira, en su primera declaración pública a los medios, rechazó las declaraciones y sostuvo que “lo que dice Lemos no es la verdad”. Mientras se suceden los cruces, ayer el Comité Nacional de la UCR decidió suspender “preventivamente” las afiliaciones de Varisco y el concejal Pablo Hernández (ver aparte).

El miércoles pasado, ante el juez federal, Lemos había relatado cómo había transportado 6 kilos de cocaína a la Municipalidad como parte de un acuerdo. “Eran 6 kilos de cocaína los que iban ese día en la mochila. Se lo dejé a Bordeira en la oficina y me fui. Previo a llevarle la mercadería, yo ya tenía dos pagos de Hernández y Gainza, más 200.000 pesos de Bordeira, que en realidad debía 320.000 pesos. La diferencia de precio es porque Celis a ninguno le cobraba igual. A los precios los pone Celis”, sostuvo Lemos, tal como citó el portal local Análisis digital.com.ar.

“No cometí ningún delito”, dijo Bordeira a la misma publicación, en su primera declaración pública desde que fue procesada y quedó detenida en la Unidad Penal 6. La verdad va a salir a la luz”, sostuvo, al tiempo que pidió un careo con la ex mujer de Daniel “Tavi” Celis, quien en su indagatoria la señaló como adquirente de dos kilogramos de cocaína. “No han detectado nada que me vincule al narcotráfico, sólo hay conjeturas”, aseguró.

Según había declarado Lemos al juez, que ella llevaba la cocaína para entregar en la Municipalidad y que anotaba en su cuaderno las entregas y los pagos. Los nombres estaban en clave. Así, “Amigo X es Bordeira; Nacho es Varisco; Daniel es Hernández y Chino es Gainza. Cuando dice Nach es la persona que está en la Unidad Penal, de apellido Gómez”.

La ex de Celis sostuvo que “era empleada municipal desde octubre de 2016. Entré porque eran los contratos que le tenía que dar Varisco a Celis (...) porque puso mucha plata en la campaña. El arreglo era que Celis le hacía la campaña y Celis se quedaba con la Unidad 2”. También sostuvo que debía “cobrarle a Varisco una deuda de 2 millones de pesos que puso para la campaña” pero que “nunca me atendía Varisco sino Pablo Hernández, en la oficina de él.” “Celis me mandaba derecho a Varisco a cobrarle la deuda de 2 millones de pesos que puso para la campaña. No puso plata, sino que bajaba mercadería, la droga, para repartirla a la gente, así lo votaban a Varisco. También ocupaba plata en efectivo para carteles y demás o bolsones de comida que sacaban de la carnicería”.

Y detalló que en una ocasión “había llegado la mercadería y Daniel Celis no quería que esté en mi casa y que la repartiera enseguida. Le llevé un ladrillo de cocaína a Pablo Hernández. Me lo pagó ahí en su oficina de la Municipalidad y me demoré ese día contando la plata. Me pagó 160 mil pesos”. También respecto a Gainza, sostuvo que “yo lo llamé a Emanuel Gainza para que me solucionara el tema de la plata de la campaña, porque Daniel Celis también puso plata para la cena y la campaña de Gainza (...). Yo nunca le entregué ni droga ni plata directamente a Gainza, ni tampoco Emanuel me entregó plata a mí. Nunca traté con él. Todo lo que anoté respecto de Gainza fue por lo que me decía Daniel (...) Las veces que llevé droga al municipio le entregué a Pablo Hernández y Bordeira”.

En respuesta, Bordeira pidió un careo. “Le pido al juez Ríos que si existe la posibilidad de un careo con Lemos, que me lo otorgue. Me gustaría estar delante de Lemos y preguntarle por qué no dice la verdad, por qué declaró lo que declaró”, señaló. Y sostuvo que “todo lo que hay son conjeturas que hace el juez. En el peritaje no encontraron nada concreto. Durante el estado de sospecha no han detectado nada que me vincule al narcotráfico. Él supone que pude haber tenido participación, pero no hay pruebas”.