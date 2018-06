Tras el masivo reclamo de becarios de investigación, que incluyó movilizaciones y tomas pacíficas en los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) de todo el país, el directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) comunicó ayer que actualizará los estipendios según la paritaria del 15 por ciento para la Administración Pública Nacional y pagará, en los primeros días de julio, la suma fija de 2000 pesos.

“Más allá de las apreciaciones, creemos que nos vamos con una suerte de triunfo, en un contexto de despidos masivos en todos lados y, en particular, en las dependencias estatales”, aseguró a este diario Walter Koppmann, sociólogo y referente de la organización gremial de investigadores Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), que participó, junto con delegados de ATE, de la reunión en la que las autoridades del Conicet –el presidente Alejandro Ceccatto y responsables de las áreas de Asuntos Legales y Recursos Humanos– se comprometieron a homologar los estipendios de los becarios doctorales a la paritaria del sector público firmada por el gremio UPCN: un aumento del 15 por ciento, en tres pagos (uno del 3% y dos del 6%), más una suma fija de 2000 pesos incluida en dicha paritaria para el mes de junio. Sobre la cláusula gatillo, el comunicado emitido por el directorio del Conicet, que ratificó lo prometido durante la reunión, señala que “con relación al pago de las sumas resultantes de la aplicación de la cláusula de revisión correspondiente a la paritaria 2017, se comunicará oportunamente el cronograma de pagos, una vez recibidos los recursos presupuestarios por parte del Ministerio competente”. Es decir, no hay garantías de que el pago de la cláusula de actualización de 4,8 por ciento vaya a realizarse efectivamente.

“Dos de tres”, celebró Koppmann aunque consideró que el acuerdo salarial firmado por UPCN que conduce Andrés Rodríguez fue “malo”. El delegado subrayó también que el logro fue el resultado de “una movilización fenomenal de becarios y becarias”, que incluyó la ocupación pacífica, desde la mañana de ayer y hasta la publicación del comunicado del Conicet, del Polo Científico Tecnológico ubicado en el barrio de Palermo –donde se concentraron más de mil investigadores– y de los CCT de La Plata, Bariloche, Córdoba, Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza y Ushuaia, entre otros.

Sin embargo, a pesar de la victoria conseguida, el problema de fondo de los becarios de investigación persiste. “Para el organismo, nosotros no somos trabajadores. Tenemos una suerte de contrato de beca por el que percibimos un estipendio y, a partir de eso, se nos niega todo tipo de derechos, como aguinaldo, jubilación y obra social para el grupo familiar”, explicó. Por otra parte, Koppmann aseveró que “ligado a este no reconocimiento como trabajadores, aparecía el desconocimiento de la paritaria del sector para quienes constituimos la gran base del sistema científico y técnico nacional. Por eso hoy (por ayer) hubo tanta gente exigiendo que se nos pagara lo que nos corresponde”. Sobre este punto cabe recordar que, meses atrás, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dejó clara su postura cuando, ante un grupo de científicos que reclamaban por sus becas, dijo: “Son becarios, no son laburantes. La beca es un beneficio que te da la sociedad para capacitarte e incrementar tu valor de empleo posterior”. Ese “beneficio” que los becarios doctorales perciben es de 18.900 pesos, “cien pesos por encima de la canasta básica de pobreza”, apuntó Koppmann y, en esta línea, señaló que la asamblea que se llevó adelante luego de que se diera a conocer el comunicado del directorio de Conicet “resolvió levantar la toma y las ocupaciones en las sedes del resto del país, y redoblar los esfuerzos para las próximas semanas ir hacia esta campaña por la recomposición salarial y por el resto de nuestros derechos laborales”.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.