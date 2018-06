Susan Sarandon fue una de las 575 mujeres que la policía arrestó en Washington en la Marcha de las Mujeres contra Donald Trump. La actriz ganadora del Oscar se había movilizado para repudiar las políticas migratorias del presidente norteamericano. “Arrestada. Permanezcamos fuertes. Sigamos luchando”, escribió Sarandon en Twitter. Las mujeres fueron procesadas y puestas en libertad.

Loading tweet ...

La marcha fue impulsada por mujeres para protestar por la separación de niños inmigrantes de sus familias, una iniciativa que concitó el repudio generalizado dentro y fuera de los Estados Unidos. Las organizadoras de la marcha confirmaron que la actriz ganadora de un Oscar “estuvo detenida durante varias horas por participar en nuestra manifestación”.

Twitter @womensmarch La protesta de las mujeres abarcó el Departamento de Justicia y el Senado.

En la movilización marcharon vestidas de blanco hasta el Departamento de Justicia con pancartas en contra de los campamentos para inmigrantes. Durante una hora bloquearon la entrada al edificio y luego fueron a un anexo del Senado y se cubrieron con sábanas de aluminio similares a las que se les da a los niños separados de dos padres. Se calcula que 2 mil niños fueron separados de sus familias en el último mes y medio.

La congresistas demócrata Pramila Jayapal, de origen indio, también fue una de las arrestadas. Por Twitter, declaró que "no continuará la política tolerancia cero de Trump. No en nuestro país. No en nuestro nombre” y que mañana “volveremos a estar en las calles” para continuar la protesta.

Loading tweet ...

La primera Marcha de las Mujeres tuvo lugar el 21 de enero de 2017 en Washington, un día después de la asunción de Trump. Ese sábado, 500 mil mujeres se pronunciaron en contra del magnate.