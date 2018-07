Además de los casi 400 trabajadores despedidos, Hernán Lombardi se cargó siete de las 27 corresponsalías provinciales de la Agencia Télam. Chaco, Formosa, Catamarca, Posadas, Resistencia, Rawson y Viedma ya no existen para el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

“Los despidos no tienen ningún criterio, salvo el de ajustar, achicar y reducir el personal”, dijo Daniel Lorenzo, que estuvo a cargo de la corresponsalía de Bariloche durante 18 años y hasta anteayer, cuando se enteró de que había sido despedido. “No me dijeron que estoy desvinculado ni nada parecido, me enteré ayer temprano cuando recibí la indemnización sin ninguna notificación”, señaló, y aseveró: “Es brutal y no tiene ningún sentido. Desmembraron áreas completas porque quieren dejar al país sin medios públicos y también manejar la publicidad oficial discrecionalmente. Finalmente este gobierno está haciendo lo que tanto criticó”.

Lorenzo destacó que Télam fue históricamente la agencia con mayor alcance nacional y contó, además, que no sólo muchas agencias provinciales fueron directamente cerradas, sino que “hay agencias donde no dejaron periodistas”, como en la de Viedma, donde los trabajadores “no eran militantes de ningún partido”. En ese sentido, insistió con que “en los expulsados en todo el país no hay ningún patrón ni criterio”. “Ni siquiera se puede hacer una evaluación de que dejaron gente vinculada al poder político local”, analizó.

A pesar del sabor amargo de la noticia, Lorenzo celebró el apoyo recibido por parte de otros periodistas y de diferentes organizaciones sociales y sindicales. “Es impresionante el apoyo. Estamos solos, pero no tanto. Hay una resistencia muy fuerte y como siempre, ante los conflictos, los trabajadores de la Agencia Télam fortalecen su unidad”, sentenció.