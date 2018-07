PáginaI12 En rusia

Desde Kazán

El dolor se transmite de distintas maneras, en muchas ocasiones, a partir de que las heridas nunca tienen la misma profundidad. Por ese motivo, los jugadores argentinos se retiraron del vestuario del estadio Kazán Arena, el sábado último, con un semblante que no era similar al que exhibieron en Río de Janeiro, hace cuatro años, luego de la derrota ante Alemania. El rostro de los futbolistas era de seriedad, pero los que estuvieron en aquella final no evidenciaron el mismo sentimiento. Inclusive, el único que se retiró con lágrimas en los ojos fue el arquero Franco Armani, quien disputó sus dos primeros partidos en una Copa del Mundo.

Los protagonistas que tienen más de un campeonato mundial jugado analizarán su futuro, probablemente, lejos del conjunto nacional. El único que podrá elegir si desea continuar, según se especula, es el capitán Lionel Messi, ya que su situación se la considera diferente a los demás, por su propia capacidad. La Selección disputará el año próximo la Copa América en Brasil, y a partir de ahora se empezará a analizar cuáles serán los jugadores que presentará, pero principalmente quién será el encargado de conducirlos.

El técnico Jorge Sampaoli dijo luego de perder ante Francia que no considera la idea de abandonar su cargo. El santafesino firmó el año pasado un contrato que vencerá en 2020. De todas maneras, los episodios que vivió Sampaoli aquí en Rusia dejan una incertidumbre grande sobre su continuidad. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el vicepresidente primero Daniel Angelici, pasaron también por la zona mixta del estadio rápidamente, y con una evidente muestra de angustia y preocupación.

Ellos dos serán los que definirán el destino no sólo de la Selección, sino también de todo el fútbol del país. Entre las decisiones que deberán tomar se incluye la del entrenador Sampaoli. Los inconvenientes en su relación con los jugadores, que desataron múltiples hipótesis de distintos sectores, no dejaron bien posicionado al entrenador.

Sampaoli se retirará de Rusia entre hoy y mañana, mientras algunos jugadores ya emprendieron el regreso a sus países de residencia. Los que volverán a Argentina serán una cantidad menor. Y lo fundamental en los próximos días será saber cómo será la refundación del seleccionado, y hacia dónde apuntarán los nuevos objetivos.

El técnico decidió mantenerse en el cargo, pero si la dirigencia considera que debe ser reemplazado tendrá que pagar no sólo una suma importante, cercana a los 16 millones de dólares, para rescindir el vínculo, sino que además tendrá que afrontar el costo político que significó haber tomado la decisión de sellar un contrato semejante. La AFA continúa siendo una lucha permanente de poder, más allá de la asunción de los nuevos miembros, y los destinos del seleccionado implicará otra disputa de intereses que puede llegar a tener múltiples derivaciones. El que eligió a Sampaoli fue Tapia, y si llega otro conductor habrá que ver quién es el que finalmente lo designa.

La decisión de sumar a los seleccionados menores a hombres como Pablo Aimar y Diego Placente parece inteligente, y el trabajo de ellos recién vislumbrará sus frutos en un período no menor a los dos años. La tarea de ambos tiene que tener una concordancia con el equipo mayor, para que los chicos más capacitados puedan proveer al seleccionado mayor. Y para ello se necesitará tiempo. De lo contrario, si la AFA toma la decisión de comenzar un ciclo nuevo, con otro entrenador que arribe con su propio equipo de trabajo también para los juveniles, los resultados de la tarea se verán en un período más prolongado.

El orden es lo que acomodará las situaciones. Precisamente, eso es lo que no tuvo la Selección en su estadía en esta Copa del Mundo. Pero eso también abarcó a la directiva, que durante cuatro años vivió un tembladeral.

El final ante los franceses no es algo casual, sino la consecuencia de la permanente toma de malas decisiones. El seleccionado llegó a Rusia por una noche fantástica de Messi en Quito, en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de estar al borde de no clasificarse. Sin duda, desde esos días de octubre del año pasado hasta ahora no se pudo avanzar en nada.