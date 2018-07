El gobierno nacional decidió rescindir el contrato para la construcción de tres jardines de infantes que deberían ya estar terminados y tuvieron un avance de obras mínimo. Santa Fe, Firmat y Villa Gobernador Gálvez son las localidades que, por el momento, no tendrán el establecimiento de nivel inicial que anunció la Casa Rosada a mediados del mes junio del año 2016. Para el gobierno provincial, que se encarga de controlar la evolución de las construcciones, la culpa y responsabilidad de la caída de las obras es parte de la empresa adjudicataria y también de Nación. A la par, otros cinco jardines que ya deberían estar concluidos tienen apenas entre un 40 y un 60 por ciento de edificación.

Dos años y unos días atrás, la gestión que encabeza Mauricio Macri anunció el levantamiento de ocho establecimientos de nivel inicial en Santa Fe, bajo una inversión total de 150 millones de pesos. Las localidades beneficiadas fueron Santo Tomé, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Alvear, Funes, Granadero Baigorria y Firmat. La información fue confirmada en ese momento por el diputado nacional de Cambiemos Lucas Incicco. "Estos son los hechos que reflejan nuestros ejes de trabajo y la prioridad que le da el gobierno de Mauricio Macri a la educación en la provincia de Santa Fe", manifestó el legislador PRO. La licitación fue realizada en forma centralizada por el Ministerio de Educación de la Nación el 15 de septiembre del mismo año, 2016. Dos meses después se publicó en el Boletín Oficial el acta de evaluación final, aconsejando la adjudicación a la UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. / Bahía Blanca Viviendas S.R.L. Finalmente, el 11 de enero del 2017, Nación le comunicó a Santa Fe que con fecha 26 de diciembre de 2016 se había suscripto el contrato correspondiente.

Dado el sistema constructivo adoptado (construcción en seco) y los plazos de obra contractuales (150 y 180 días corridos), las obras deberían estar, en todos los casos, terminadas y en uso. Pero ninguno de los ocho establecimientos tiene niños y niñas en sus aulas. Cinco estructuras muestran un avance lento que ronda el 50 por ciento de obra y, como novedad, se le notificó la semana pasada al gobierno provincial que se rescindieron los contratos para los jardines que iban a levantarse en Santa Fe, Firmat y Villa Gobernador Gálvez.

"Nos comunicaron que se van a rescindir dado que la empresa ha estado seguidamente con incumplimientos que hicieron que se rescinda", explicó la subsecretaria de Recursos Físicos del Ministerio de Educación santafesino Cristina Di Filippo. "Para esta altura ya tendrían que haber estado terminados y en uso los ocho, le consultamos a Nación cuando veíamos que las obras no avanzaban y la respuesta siempre fue `vamos a tomar el tema`, pero nunca hubo respuestas ante la posibilidad de acelerar las obras para dar cumplimiento a este contrato, que se firmó en diciembre de 2016 y para septiembre de 2017 tendrían que haber estado terminado", añadió la funcionaria.

La provincia, que no destina los fondos, se encarga del seguimiento y control de obras y le informa periódicamente a Nación del estado de avance. "Hemos estado viajado a Buenos Aires para ver de qué manera podíamos destrabar esto a través de algún otro tipo de intervención, siempre la respuesta fue que la licitación es centralizada. Desde Buenos Aires se firma el contrato con el Ministerio de Educación de Nación y es poca la injerencia que podemos tener desde ahí. Tenemos la predisposición para colaborar porque es mucha la necesidad", enfatizó Di Filippo en diálogo con canal 3.

Nación decidió rescindir los tres jardines "más atrasados, los que estaban en un porcentaje muy mínimo". Ahora la adjudicación del trío de obra se le quitó a la UTE y debería llamarse "inmediatamente" a licitación, otra vez. "Pero ese inmediatamente está sujeto a que se haga la rescisión formal. Hasta que eso no ocurra, recién en sesenta días estarían en condiciones de poder llamar a licitación de nuevo, esos son tiempos que nosotros no manejamos. Es una estimación que hago", apuntó la subsecretaria.

Mientras tanto, Santo Tomé, Pueblo Esther, Alvear, Funes y Granadero Baigorria confían que el ciclo lectivo 2019 tenga comienzo en los jardines. "Están entre un 40 y un 60 por ciento de obra, que es poco, deberían estar terminados y en uso. Cuatro son del Departamento Rosario, dónde impacta mucho en lo territorial, porque son edificios que se necesitan. Se nos comunicó que se había firmado un acta acuerdo donde la empresa iba a garantizar la terminación de las obras para el 31 de mayo de 2018, cosa que no ocurrió".

"Por un lado, la empresa se compromete, los controles lo hacemos acá en la provincia con nuestros técnicos, cuando los elevamos a partir de ahí la decisión la toma Nación. Como no tenemos ningún tipo de intervención los criterios que ellos toman para poder decir `esta obra no, la rescindimos, vamos a ir hacia otro contrato`. Estamos monitoreando los jardines durante todo el mes, pero las decisiones las toman allá y evidentemente no lo están pudiendo resolver", cerró Di Filippo.