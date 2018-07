La Ctera ratificó el paro nacional docente de mañana en respuesta a la represión a los maestros de Chubut. La conducción del gremio docente confirmó la medida de fuerza en una conferencia de prensa en la Cámara de diputados en la cual demandó el cumplimiento de las leyes Paritaria y de Financimiento Educativo.

Los dirigentes de Ctera manifestaron su apoyo a los docentes de Chubut y repudiaron la represión sufrida el martes 26 de junio mientras esperaban una respuesta del Gobierno Provincial a sus reclamos. "Lxs docentes chubutenses hace 100 días que se encuentran en la Carpa de la Unidad exigiendo soluciones urgentes a sus demandas salariales y laborales", manifestaron en un comunicado.

"El gobierno nacional está incumpliendo el llamado a la paritaria nacional docente y violando también la ley de Financiamiento Educativo, ambas votadas por unanimidad", advirtió el diputado de Unidad Ciudadana y ex ministro de Educación Daniel Filmus. Al referirse al conflicto chubutense, Filmus alertó que "no puede quedar librada la educación a que una provincia tenga o no los recursos para resolver la cuestión educativa" porque "la Constitución le confiere al Estado la potestad de defender el derecho a la educación", independientemente de la administración provincial.