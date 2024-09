Jane's Addiction ha lanzado un nuevo single titulado "True Love", pocos días después de que la banda cancelara su gira tras una pelea en el escenario en la que se vieron implicados el líder Perry Farrell y el guitarrista Dave Navarro. La nueva canción es la continuación de su single de julio "Imminent Redemption", que marcó la primera música nueva de la formación principal de Farrell, Navarro, el baterista Stephen Perkins y el bajista Eric Avery en 34 años.

Durante un concierto en Boston el viernes 13, Farrell, visiblemente furioso, le dio un puñetazo a Navarro y tuvo que ser sujetado físicamente por miembros del equipo. Poco después del incidente, la banda canceló su siguiente concierto programado para el domingo 15, antes de cancelar el resto de la gira en su totalidad. En un breve comunicado emitido al día siguiente, el grupo declaró: "La banda ha tomado la difícil decisión de tomarse un tiempo como grupo. Como tal, cancelarán el resto de la gira".

En una declaración por separado a The Independent, Farrell añadió: "Este fin de semana ha sido increíblemente difícil y después de tener tiempo y espacio para reflexionar, es justo que pida disculpas a mis compañeros de banda, especialmente a Dave Navarro, fans, familia y amigos por mis acciones durante el concierto del viernes. Desafortunadamente, mi punto de ruptura resultó en un comportamiento inexcusable, y asumo toda la responsabilidad por cómo decidí manejar la situación".

Un comunicado posterior de Navarro, Avery y Perkins informaba a los fans de que no veían otra alternativa que cancelar la gira: "Debido a un patrón continuo de comportamiento y a las dificultades de salud mental de nuestro cantante Perry Farrell, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos más remedio que suspender la actual gira por Estados Unidos. Nuestra preocupación por su salud y seguridad, así como por la nuestra, no nos ha dejado otra alternativa. Lamentamos profundamente no poder atender a todos nuestros fans que ya han comprado entradas. No vemos ninguna solución que garantice un entorno seguro en el escenario ni que nos permita ofrecer un gran espectáculo cada noche. Nuestros corazones están rotos. Dave, Eric y Stephen".