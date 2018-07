En época de recesión el tiempo se dilata. Para sortear la depresión recurro a un viejo entretenimiento, susurro antiguas canciones que llevo escondidas en la memoria y afloran escogidas por mi estado de ánimo. Orgulloso de recordar la letra completa de "Pato trabaja en una carnicería", la entoné tres veces seguidas para después perderme en un laberinto de preguntas. ¿Qué seremos en realidad? ¿Lo que comemos? ¿Una sumatoria de recuerdos? ¿Todo lo que no decimos? ¿Seremos acaso, el resultado de nuestros propios sueños? ¿O tal vez, somos aquello que hacemos día tras día? ¿Cuánto en común tendrán las personas que integran la cámara o el sindicato de carniceros, panaderos, bancarios? ¿Hasta qué punto dejan de ser sujetos realizando mecánicamente una actividad para convertirse en objetos de la actividad que realizan?

Todas las mañanas, cual enorme mole de roca desprendida de la barranca, veo subir trabajosamente por la bajada Puccio la humanidad de Pablo, sereno de uno de los clubes de la costa, acompañado por un perro negro que lo sigue como sombra hasta la garita de la plaza Alberdi, en donde se despiden afectuosamente. Nunca fue fácil hablar con las piedras. El nombre con el cual llama a su mascota fue la mecha para taladrar el granito. "¿Plutarco fue un historiador griego, verdad?", lo interrogué buscando cruzar su mirada. "Historiador y filósofo moralista, nacido en Grecia en el año 43 d.c. ", me contestó desde la enciclopedia, para agregar desde su delirio, "todos los perros son filósofos, piensan con el olfato. Esta noche, o dentro de quinientos días, podría bajar al río disfrazado de Papá Noel, Batman o Margarito Tereré, que Plutarco me reconocería con la misma facilidad que Argos lo hizo con Ulises en su regreso a Itaca.

Después de acomodar entre sus piernas el bolso de mano, profundizó su discurso con aire docente: "Ambos hemos perdido nuestro origen, pero ellos siguen fieles al lobo que fueron, se siguen guiando por el olfato. Nosotros hemos canjeado los pensamientos propios por opiniones de extraños e ideas de iluminados, repetimos sin pensar, somos hablados por otros, vivimos como amoquillados. Mi perro, sin ayuda alguna, puede localizar tanto a su presa como a su cucha utilizando solamente el más fino de los sentidos. No se puede pensar sin retornar, sin desandar el camino andado, sin el movimiento nostálgico del regreso".

Por mi parte, con el pensamiento, subo el río cauce arriba, atado a un hilo de Ariadna que me conduce a la salida, que no es otra cosa que la entrada misma. Recordando olores, vuelvo a jugar en el patio de mi infancia, en un barrio pobre de la vieja Corrientes. "El cuidador de embarcaciones lujosas, objetos suntuosos innecesarios para navegar por su mar interior, dice haber recuperado su esencia en la orilla del río, entre nutrias, carpinchos, iguanas, gatos, pájaros y peces. Agradece a los perros que habitan el lugar el haberle devuelto su capacidad de pensar. "En las noches sin luna, el Paraná no se ve, se percibe, se olfatea, se piensa", me confesó en una oportunidad, dejándome en claro que conocía el otro río, aquel que nadie visita, el de la oscuridad, el misterioso. Me contó el pensador que son frecuentes las barcazas con macumbas, fotos pinchadas con alfileres, flores, velas y monedas que llegan hasta las costas empujadas por suaves brisas del este. Sombras esquivas, golpes traicioneros y llantos repentinos hielan la sangre en medio de un silencio tenebroso. Desde su experiencia trata de calmar a los espíritus errantes, que vagan por un paisaje regado de cenizas humanas. Todas las noches coloca una silla de bienvenida sobre el muelle para recibirlos y aconsejarlos. Como todo buen contador de cuentos, espera la repregunta para rematar el relato. "¿Y qué le dice a los muertos, Don Pablo?". Después de tomarse todo el tiempo para encender su Rodeo y buscar en el humo del tabaco la respuesta justa, me dijo: "Básicamente les pido que se tranquilicen, que nada tienen que explicarme, trato de hacerles entender que las cadenas que no pudieron romper en sus vidas terrenales, difícilmente lo logren en condición de fantasmas".

Su mayor vicio, las carreras de caballos, parece ser la única actividad que lo conecta con la civilización. Alguna vez me supo dar un consejo, "si querés arruinarle la vida a un hombre, regalale un pura sangre". Me aseguró que más temprano que tarde el afortunado perderá su fortuna junto a su familia. Recién en la ruina, entenderá que su flete lejos de parecerse a "Invasor" de Haras Santa Inés, se asemeja a Platero de Juan Ramón Jiménez. Se muestra orgulloso de su amor por los seres más bellos y nobles que pisan la tierra, "la única pasión que no se apaga". Hoy pasó tan apurado como contento. Llevaba la alegría de un niño dibujada en su rostro. En las noches de plenilunio dice contar con una platea preferencial para palpitar las cuadreras de centauros que se desarrollan en las islas entrerrianas. Ignoro si todos los nocheros de predios costeros se parecen a mi amigo. En tiempos de deflación, tan cerca de la depresión, necesito creer que es así. Con letra cambiada, canté por cuarta vez el viejo himno de Moris, "Pablo trabaja en una guardería".

