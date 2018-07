Con el avance del escrutinio de las elecciones mexicanas, el instituto electoral reafirmó el contundente triunfo del izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con el 64 % de los votos escrutados, AMLO obtuvo el 53,4 % de los sufragios, una victoria arrasadora sustentada en la movilización de su partido -Movimiento Regeneración Nacional (Morena)-, y en la promesa de acabar con la corrupción para ayudar a los más necesitados. Lejos quedaron Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional (PAN) con el 22,6 % y el oficialista José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 15,9 %.

“Erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno”, garantizó López Obrador en su discurso tras conocerse los primeros resultados y advirtió: “Sobre aviso no hay engaño: sea quien sea será castigado, incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza.”

En su primera alocución al pueblo mexicano tras no caber dudas de su victoria en los comicios, AMLO estableció sobre qué grupo pondrá el foco su gobierno:”Escucharemos a todos. Atenderemos a todos. Respetaremos a todos. Pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, tras lo que se escuchó una ovación en El Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México.

Además de la presidencia mexicana, Morena venció en cinco de las nueve gobernaciones en juego: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. Además, según los resultados preliminares, la alianza “Juntos haremos historia”, abanderada por Morena, también tendría una victoria holgada en ambas cámaras en el Congreso.

En materia económica López Obrador aseguró que se impulsará el desarrollo del país a partir del ahorro que supondría el combate a la corrupción. “Aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y generar empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno. Tratar de producir lo que consumimos”, afirmó AMLO.

El presidente electo concluyó su discurso reafirmando que no va a traicionar la confianza de sus votantes. “No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo”, dijo y sentenció: “Mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”.