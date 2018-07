La ola verde está en todas las redes sociales y en todas las pantallas de televisión. En las radios se habla y mal habla del lenguaje inclusivo gracias a la perfecta utilización de la “e” por parte de una estudiante que tomaba su colegio por la legalización del aborto.

Se han trastrocado todas las formas de comprensión y análisis de lo que significa la organización masiva, diversa y popular.

Desde los sectores antiderechos no encuentran ya muchos argumentos y plantean que este es un tema de las capitales.

Quisiera en estas líneas expresar un poco apenas el profundo respeto y admiración que me generan las jóvenes de las ciudades pequeñas y pueblos. En estos tiempos de debate fogoso me toca recorrer el país y contactar con ellas en todos los rincones.

Jóvenes de todas las edades pero fundamentalmente de 15 a 30 dan su batalla en toda la Argentina.

Donde más se sabe que el aborto es una hipocresía es en los pueblos porque todo el mundo se conoce. En los pueblos se sabe qué hace el cura, qué hace el médico, qué hacemos las mujeres... Por la misma causa es donde más difícil resulta andar con el pañuelo verde y desplegar las rebeldías.

Veo a las jóvenes de 17 sosteniendo sus celulares para la selfie y detrás de ellas amontonadas mujeres con bebés, de diferentes edades sonrientes con sus pañuelos.

Recibo y me nutro de sus historias en localidades de 900, 2000, 30.000 habitantes. Reciben las agresiones de clientes poderosos cuando, por ejemplo, hacen el reparto de la quesería con su pañuelo verde. Cuentan que lloran, que no pueden confrontarlos por miedo a perderlos como clientes pero no se sacan el pañuelo. Debaten con sus madres y abuelas que regresan de la misa del domingo y que las esperan con guisos calentitos. Les preguntan si nunca abortaron. Sientan sus posturas en la mesa familiar más allá de los resultados.

Argumentan frente a directoras de colegios católicos y asumen los desafíos.

Las escucho contar las historias de sus bisabuelas madres múltiples, tratando de comprenderlas y de habitarlas por un instante.

Están por todos lados, se atreven a enfrentarse con lo que más quieren, salen de la comodidad de los discursos familiares, organizan charlas en escuelas, en centros, preparan pequeños folletos, manejan las redes sociales. No se las puede ver en multitudes porque no tienen multitudes cerca pero son cientos de miles. Muchas más de las que seguro podemos ver.

Se reúnen con otras más grandes, nos contactan a las que saben vamos a estar dispuestas a participar de una actividad en su pueblo.

Muchas de ellas rezan, pronto aprenderán a curar el empacho porque una abuela le pasará el secreto en Semana Santa; organizan ceremonias a la pachamama; visitan los cementerios para recordar a sus personas queridas; llevan wipalas en las mochilas; no necesariamente reniegan de sus madres conservadoras; algunas desean irse a las grandes ciudades pero muchas aman a su pueblo y lo elegirían para vivir siempre. Cantan, bailan, inventan, se enamoran. Muchas son o serán madres, muchas abortaron o abortarán.

Escuchar a “dirigentes” y representantes diciendo que el “interior” es “provida” es de un notable doble discurso.

Me recuerda cuando discutíamos matrimonio igualitario y desde los sectores reaccionarios argumentaban que este era un tema de la capital y de la clase media... como si no hubiera parejas del mismo sexo en todas las localidades, en el campo y en las distintas clases sociales.

¿Quién puede creer que solo abortamos en las capitales?

¿El interior de qué son nuestras provincias? Nuestras provincias no son el interior de nada. Ni cada pueblo es el interior de una capital. ¿Acaso las capitales son el exterior del país?

Ahora quieren que creamos que la ola feminista solo ocurre en las capitales.

Se acabaron las mentiras. Estamos dando la batalla en el único interior que existe: el de nuestros cuerpos. Desde ese interior surge esta ola, desde adentro, desde la profundidad de nuestros cuerpos como territorio, de nuestras historias personales y colectivas, del interior de nuestras ancestras diversas. Por eso esta ola es imparable.

Hace poco una compañera de una provincia del litoral, que fue diputada nacional junto conmigo de 2007 a 2011 me comentó: “¿Viste que nunca apoye el proyecto ni el debate mientras fuimos diputadas? Estoy a favor pero no lo acompañé por miedo a lastimar a mi madre en sus concepciones de la vida”. Hace unos días su mamá cumplió 100 años y le contó que en su juventud había abortado tres veces. Recién ahora se animó a contarlo.

Empezamos a salir del closet. No importa la edad que tengamos, ni donde vivimos. Sabemos que como ciudadanas plenas debemos ser soberanas de lo que ocurre en nuestro interior y orgullosas de desear la libertad y la justicia.

* Diputada del Parlasur. Corriente Política y Social La Colectiva.