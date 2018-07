Con las consignas “La patria no se rinde” y “No al FMI” sectores opositores al gobierno convocaron a marchar el próximo feriado del 9 de julio, por el Día de la Independencia, para rechazar el acuerdo que firmó el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional. Actores y actrices, intelectuales y referentes de la cultura y los derechos humanos sumaron su convocatoria.

“Este 9 de julio vamos a todos a la 9 de julio a gritar no al FMI. La patria no se rinde”, dicen los videos de los actores que convocan a manifestarse el feriado a las 13. Entre ellos están las voces de Alejandra Darín, Carolina Papaleo, Osmar Núñez, Paola Barrientos, Daniel Valenzuela y María Ibarreta, entre otros. “Si te sentís argentina, si te sentís argentino, si te interesa lo que le pasa a tus compatriotas venite y estemos juntos porque la patria no se rinde”, convocó con una sonrisa Luisa Kuliok.

Además de los actores, sumaron su apoyo a la marcha la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Detenidos y Desaparecidos , Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Quiero invitarlos a todos para que siendo muchos le digamos al Gobierno que no queremos más FMI”, subrayó el periodista Titi Fernández.

“Nuevamente una avenida y una fecha nos reclama: la avenida 9 de julio, el 9 de julio. Nuestras voluntades ese mediodía expresarán nuestra íntima, pública y vehemente disconformidad con el Fondo Monetario Internacional, la casa general de empeños de las soberanías de los países, de nuestro país”, llamó a participar de la marcha el sociólogo Horacio González.