No fue menor la sorpresa. Logró descolocarme pero deduje que no podía ser otro que mi ex el que había dejado la nota. Creo que el temor que sentí hizo que desechara mi primer impulso de llamarlo para insultarlo. Justamente la nota decía: LA PASIÓN ES UN INVENTO. Así, en mayúscula, con la fuerza de una certeza incuestionable. Y yo en ese momento estaba poseída por el impulso pasional que él desmentía: levantar el teléfono, sin medir consecuencias, mandarlo a la mierda, y denigrarlo haciendo un relato íntimo y pormenorizado de su último desempeño sexual en nuestra cama. Pero no, dije, esta vez voy a cambiar la estrategia. Esta vez voy a contener mi pasión.

Llamé a mi trabajo, di parte de enferma, cancelé todas mis otras ocupaciones semanales y me dispuse a seguirlo durante siete días. La idea fue no caer en las redes de su manipulación, demostrarle con pruebas que la pasión existe y que en su caso, la destinataria era otra y no yo.

Hacía un tiempo que la relación no caminaba. Yo sentía como si tuviera un zombi a mi lado. Nada lo conmovía, nada lo sacaba de su calma inaudita. Yo sentía como si estuviera conviviendo con un bloque de hielo. No, me equivoco, al menos el hielo se va derritiendo, y sin embargo él no modificaba en nada su estructura cuasi humana. Habíamos logrado una relación directamente proporcional: cuando él más se enfriaba yo más me calentaba, más me enojaba, más impulsiva me ponía.

En la cama era casi como siempre. Técnicamente aceptable pero con un nivel de interacción tan escaso como una masturbación.

Yo le pedía un poco más de interés. Pasión le pedía, aunque sea un poquito de pasión. En la cama, en la relación, en la vida. Él negaba la existencia de la pasión, me repetía que era solo un invento, un producto de la idealización amorosa. Yo pensaba, sin decírselo, que me había equivocado al casarme con un Economista. Pero no me conformé con la idea, me pareció demasiado simplista. Deduje por algunas señales que fui reuniendo, o tal vez construyendo, que la pasión que yo demandaba estaba colocada en otro lado, por supuesto en otra mujer. Aunque él lo negaba sistemáticamente. La cuestión es que la cosa no dio para más, después de nuestro último encuentro en la cama le pedí que se fuera, que nos tomáramos un tiempo. No era demasiado complicado el tema: no teníamos hijos, pocos bienes materiales compartidos, cada uno tenía su independencia económica. Conclusión: no había demasiado para dividir. Tal vez porque nada se había juntado, nunca. A fines de esa semana dejó el departamento y me puso las llaves en la mano, sin palabras, como única despedida, después de cinco años de convivencia.

Pasaron cuarenta y cinco días desde ese momento, no era difícil deducir que había sido él quien colocó prolijamente la nota sobre mi mesa de luz. Era fácil, existía la posibilidad de que él tuviera otro juego de llaves y, sobre todo, el papel que me había dejado prolijamente escrito en computadora no llevaba firma y para mí eso era una señal de, otra vez, no hacerse cargo de nada.

La nueva actividad de seguimiento me entusiasmó. Cambié mi rutina, empecé a sentirme como dentro de una serie televisiva. Me sentaba en un bar frente a su trabajo durante horas, ni siquiera me distraía con el diario para no perder un minuto. Así fue durante los primeros días, después cuando me aburrí solo espiaba la entrada y salida de su trabajo. Era metódico y sistemático así que no me fue difícil encasillar sus movimientos. Desde la separación había alquilado un departamento cerca del trabajo, y lo veía recorrer la distancia a pie a diario. Lo vi ir al gimnasio los tres días de siempre. También la visita al supermercado chino de la vuelta de su casa, dos días por semana, como cuando estábamos juntos. Podría decir que sus actividades se reducían como se describe a menudo la rutina: de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. También me di cuenta de que su aspecto físico no había cambiado, si en algún lado le dolía nuestra separación ese era un lugar que no podía descubrirse desde afuera. Se hace difícil pensar que algo que ocurre adentro no se exprese afuera así que concluí que nuestra separación no le estaba doliendo. Esto no dejaba de ser coherente con su apatía general, no acusó recibo, dije, no hay dolor porque no hay sentimiento. Cuando la semana laboral estaba llegando a su fin comencé a decepcionarme, yo estaba ahí haciendo de espía, desplegando una actividad que por momentos me avergonzaba, solo para demostrar la certeza de mi hipótesis: él estaba poniendo su pasión en otra mujer. La Pasión NO es un invento. Pero la otra mujer no aparecía. Nada hacía evidente mi hipótesis. No, no, me dije, me falta lo más importante: el fin de semana. El sábado estuve apostada desde temprano en la esquina de su casa. Había alquilado un auto para el fin de semana. Me costó un dineral pero, pensé, si vamos a hacer las cosas vamos a hacerlas bien. En ese auto y con un juego de espejos que me inventé podía ver todos sus movimientos. De repente estaba encontrando que toda mi pasión la ponía en mi nueva función de detective y me preguntaba qué iba a pasar el lunes con las pruebas, o no pruebas, de mi exhaustivo trabajo semanal. En qué iba a poner mi loca pasión.

El sábado pasó sin pena ni gloria. Apenas una incursión a la panadería. Seis medialunas.

Faltaba el domingo que ya esperaba sin demasiado entusiasmo. El día más comprometedor era sin duda el sábado a la noche pero no hubo movimiento. Apenas un delivery me confirmó que sería una noche de pizza y película, como eran nuestras noches sabatinas.

Ya está me dije. Tiene razón. Los seres humanos inventamos esa cosa de la pasión para justificar la rutina de nuestra existencia. LA PASION ES UN INVENTO. Así es, por algo él tiene esa certeza, su mente económica es brillante y pudo entender la vida mejor que yo.

Solo quedaba el domingo, y a pesar del bajón que tenía por la falta de pruebas decidí perseverar, cerrar la semana con mi último trabajo de espionaje. Estuve temprano otra vez en su esquina, y cuando ya había decidido buscar un buen lugar para almorzar y abandonar mi trabajo lo vi saliendo del edificio: ágil, sonriente y feliz. ¡Epa! Dije en un murmullo, hoy tenemos algo. Esperé a que sacara el auto de la cochera y me dispuse a seguirlo. Me sentía otra vez, y como nunca, en un capítulo de CSI. Mi estómago se estrujaba, mis oídos retumbaban, mi piel se iba erizando. Está vez sí, esta vez sí.

Cuando estacionó cerca del estadio tuve un aguijonazo de decepción pero dije puede haber un encuentro interesante adentro. Así que esperé, lo vi entrar, me bajé del auto, y aprovechando que era un partido sin importancia, con poca gente, saqué una entrada rápido y entré justo a tiempo para ver como se acomodaba en los bancos superiores. Yo me escabullí por un costado como para quedar apenas más arriba y verlo con comodidad. Todo transcurrió normalmente, era él pero ahora con una cara sonriente, como no la había visto en mucho tiempo. Y ahí me detuve en los detalles: su piel iba tomando un color rosado, juvenil, intenso. El cuerpo entero se movía con las ondulaciones de la hinchada. Los brazos levantados arengaban a los jugadores de su equipo. La voz se alzaba en cantos inverosímiles. Su boca insultaba, gritaba, amaba, reía. Todo él existía. Y cuando llegó el gol, el gol de su equipo, ¡ah! Cuando llegó ese gol, único, maravilloso, que hasta a mí me hizo emocionar?Él gritó, lloró, se abrazó y besó con su vecino de asiento. Saltó, cantó, bailó, agradeció al cielo. Vivió. Amó.

Atardecía ya en ese domingo cuando llegué a mi casa, feliz. Había derrotado otro enunciado ajeno con pretensión de certeza. Y a mi edad eso no era poco.