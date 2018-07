Irene y yo vivimos en esta casa antigua, nuestra desde hace generaciones. Ella ha dejado de tejer cada día un objeto con vocación de olvido (tradición hondamente arraigada en las mujeres de la familia) para ocuparse de sí misma. Nadie va a decirme lo que tengo que hacer, me dice con una sonrisa. Hay en esta actitud algo de heroico.

Mientras tanto, yo he abandonado la filatelia para dedicarle tiempo al televisor. He dejado la filatelia, decía, en la certeza de que el reemplazo de héroes por fauna autóctona en las nuevas emisiones del correo es una especie de trampa, aunque no acierte en reconocer su mecanismo.

La casa es, lo que se dice, una casa "a la europea", con varias habitaciones y un patio con fuente, donde remojamos los pies los días de verano. La cantidad de habitaciones alcanza para cubrir nuestras necesidades. Una cocina, dos baños, sala de estar, el patio, un jardín delantero con flores y ligustros, dos habitaciones que usamos como dormitorios, otra habitación que llamamos biblioteca y otra que llamamos el taller.

En el taller yo paso el tiempo fabricando cosas con artículos que traigo de la calle. De afuera, me gusta decir. Construyo artefactos mecánicos, casi siempre. A Irene le fascinan los muñecos y los trenes a cuerda. A mí, no tanto. Prefiero los artilugios eléctricos. Asombrosamente, ambas clases de maravillas se venden bien entre conocidos y extraños.

Eramos, hasta ese día fatal, de alguna forma, felices. Nos las arreglábamos para mantener la casa en condiciones, aunque cualquiera sabe lo difícil que es contener el paso de tiempo, las humedades, las modas de colores y mobiliario. Irene y yo hemos pasado toda nuestra vida en esta casa.

Todo empezó como un rumor, un sonido sordo en las alfombras de la biblioteca. Irene fue quien primero lo percibió. Oigo pasos, dijo. Hay alguien en la casa, insistió. La biblioteca está al fondo de la vivienda, y es casi imposible que alguien pudiera llegar hasta allí sin que lo veamos. Me reí de Irene, como para disimular el miedo que me daba la idea de tener gente extraña en casa. Vos querés asustarme, le contesté.

Luego yo mismo empecé a oír pasos y susurros en aquella zona de la casa. Adjudiqué esa sensación a mi mente sugestionada por la broma de Irene.

Unos días después ya me había olvidado del asunto.

De repente, cuando estaba en el taller armando un acróbata a cuerda para regalarle a Irene, la luz empezó a fallar. Un par de destellos y finalmente quedé a oscuras.

Fui a buscar una lámpara de repuesto a la cocina, donde Irene calentaba agua para el mate. Me inquirió con un gesto. Se fundió la lamparita, le dije. Se cortó la luz, me dijo. Y el gas, le dije, señalando la hornalla donde Irene había puesto la pavita. Irene levantó la cara y la vista, con una expresión que nunca le había visto a mamá pero que la hacía imperdiblemente igual a ella. No lo he dicho, pero Irene y yo éramos hermanos. Están en la terraza, dijo Irene. Entonces escuché con claridad el inconfundible sonido de pasos pesados en la terraza. Inmediatamente corrí al living a cerrar la puerta que comunicaba con el patio, no sea cosa que entrasen bajando de la terraza. Irene dejó la cocina para hacer lo mismo con la puerta de la biblioteca, pero se detuvo unos metros antes. Ya están adentro, dijo. Los escucho en el taller. Abandonamos la parte de la casa que ya estaba, irremediablemente, tomada. Nos quedamos a oscuras en el living, lamentando las cosas que quedaron detrás de la puerta que separaba nuestra parte de la casa de la otra. Sin gas, el living se enfriaba. Esa noche nos tapamos con tres frazadas y dormimos en el sofá y los sillones. Amanecía cuando Irene me despertó, con los pelos revueltos por el mal sueño. Tuve un recuerdo, me dijo. Esto ya lo viví, no sé cómo ni cuándo, pero esto ya lo viví. Ya sé cómo termina, agregó, nosotros en la calle, con la casa tomada, y vos tirando la llave en la alcantarilla.

Me quedé pasmado, escuchando lo que Irene me decía. Traté de argumentar que todo eso de la casa tomada eran imaginaciones nuestras, que la televisión nada decía de esas cosas, que bien podíamos arreglarnos sin todo lo que habíamos dejado en la otra parte de la casa, que sin el taller, ni la cocina, ni luz ni gas podíamos seguir, que antes de la calle teníamos el jardín.

Irene me dejó hablando solo, con las palabras en la boca, buscando el control remoto del televisor y que, tal vez, haya quedado del otro lado.

Brava, Irene. Valiente, Irene.

Esto no queda así, dijo, ya de dándome la espalda y yendo con paso decidido a recuperar la casa tomada.

Yo la seguí.

Escribir es reescribir. La patria, la casa, está en peligro. Un escalofrío de memoria por venir tal vez nos despierte. Las Irenes están ahí.