Allá por 1975 irrumpe un trío musical español de mucha repercusión, salvo en Argentina, país al que nunca llegó: se trata de Trigo limpio , nombre que eligió el grupo local Esse Est Percipi para su última obra que, bajo la dirección de Gustavo Di Pinto, puede verse todos los sábados a las 22 en el Teatro La Morada (San Martin 771. Planta Alta).

Di Pinto y Gonzalo Ortiz idearon una comedia que alterna las distintas situaciones que suceden tanto en escena como en la vida misma de los protagonistas mediante un texto lleno de musicales que ahonda en el paradigma existencial de las mujeres y las relaciones de subyugación y dominación.

-- Hay reminiscencias de otros trabajos del grupo, como el de "Rosa Rosa y la Pared", comentó Rosario/12 .

-- Trigo limpio iría en línea con aquellas propuestas que distienden, divierten e invitan a la reflexión como Rosa Rosa... , Arroz con pena y las recientes Quiero gritar que te quiero . En esta ocasión, la idea fue sumar la voz cantada como forma de articular el sentido total de la obra -dice el director.

En esta última propuesta, Ema y Uma, dos fanáticas del grupo -quizás las únicas argentinas, ya que nunca se presentaron en nuestro país- tratan de sostener la banda relanzándola, pero para eso necesitan de un tercero -Antonio-, un maleante oportunista con problemas amorosos que llega a sus vidas para recomponer el trío y, al parecer, muchas cosas más.

Si algo caracteriza la búsqueda de Gustavo Di Pinto es esa imperiosa necesidad de no anclarse en un registro o temática, sino abrir su mirada a nuevos horizontes poéticos que le dan una impronta a su grupo y que es reconocida no sólo en Rosario.

"En esta especie de alternancia, en esta necesidad personal de ir variando los proyectos en cuanto a abordajes y formas, después de haber estrenado Vittorino Pacheco en Victoria, en esta apertura a nuevos horizontes con incorporación al trabajo grupal de artistas de aquella localidad, con un esquema de producción diferente que implica primero recorrer el país en gira con una poética y temática muy propia, sentí la necesidad de recalar nuevamente en el humor", refirió acerca de su última obra.

La elección del humor en Esse Est Percipi oxigena al grupo pero no es, según ellos mismos lo reconocen, una mera herramienta narrativa o de comunicación, sino que es el caleidoscopio a través del cual miran y reflexionan sobre la vida.

-- ¿Cómo aparece el nombre de la banda que da origen a esta obra?

-- La temática previa a trabajar era la posibilidad de refugio que brinda el arte ante las dificultades de la vida, ante los fracasos amorosos. Mientras realizábamos el primer taller de técnicas del humor con Julia Castillo, seleccionando canciones para la obra, descubro al grupo español Trigo Limpio, que no trascendió en Argentina y al disolverse, culminando la década del '80, prometen volver a reunirse algún día -develó Di Pinto.

-- Esta historia y nuestro innegable gusto por la música melódica de habla hispana, a la que consideramos sumamente aprovechable desde el lugar del humor, nos da pie a imaginarnos ese regreso triunfal en Argentina -remató al fin el director.

Ema y Uma tratan ‑según el grupo‑ de sostener Trigo Limpio durante años, fracaso tras fracaso; la ausencia del último vértice del triángulo musical es la causa fundamental de un estancamiento que deviene en emocional, fundiendo las ideas de trío musical / triángulo amoroso y fracaso musical / soledad.

"Fracasadas en su carrera y en el amor, buscaban en esa banda una salida mentirosa a su tan angustiante y opresiva realidad; con la llegada de un hombre al que caprichosamente llamarán Antonio, intentarán recomponer el trío, y también sus vidas", explicó el director sobre las protagonistas de esta historia.

-- Una vez más el grupo recupera su particular abordaje del humor teatral.

-- Abordamos el texto con humor, aportando nuestra particular mirada sobre el mismo, que no es un humor general, no es el humor del chiste discursivo, es el humor que aparece solapado en el derrotero y el patetismo de los personajes, género que necesita de actuaciones espesas, construidas sobre el cimiento de la constante dicotomía que se teje entre el destino glorioso y trunco del trío (en todo sentido) y la imposibilidad de alcanzarlo sin golpes bajos.

El elenco -integrado por Sandra Cariolo, Analía Saccomanno, Julia Piaruchi, Damián Sanabria y Diego Lombardelli- contó con los aportes de Lorena Fenoglio en diseño de vestuario, Rodrigo Frías en diseño escenográfico, Julia Castillo en técnica de clown, Matías Vant en el entrenamiento vocal/musical, Elisa Pereira en el entrenamiento coreográfico, diseño de iluminación. La dirección general y puesta en escena es de Di Pinto, con el aporte siempre presente de Gente que Produce para Esse Est Percipi en el área de Producción.

"Buscamos un teatro que se acerque al público, que no excluya, pienso en muchas obras nuestras que a la vez que tuvieron muy buenas críticas fueron del gusto del público tanto en Rosario con en sus respectivas giras teniendo siempre funciones a sala llena; cosa muy destacable en los tiempos que corren para el teatro", concluyó el director.