Juan Martín del Potro vivió ayer un día especial en Wimbledon, ya que no sólo aseguró una plaza en la segunda semana del torneo de tenis cinco años después de hacerlo por última vez, sino que tras ganar en tercera ronda a Benoit Paire por 6-4, 7-6 (4) y 6-3 se convirtió en el jugador argentino con más victorias en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

El tandilense, de 29 años, superó a David Nalbandian al conseguir su vigésimo triunfo en el Grand Slam sobre césped. Ambos compartían la cifra de 19 victorias antes de que Del Potro derrotase a Paire. En tercera posición quedan las 15 que registró Guillermo Vilas.

Mientras Nalbandian, que fue número 3 del mundo, llegó a disputar una final en Wimbledon en 2002 (perdió ante Lleyton Hewitt), el mejor resultado de Del Potro está fijado en las semifinales que consiguió en 2013. Precisamente aquella temporada fue la última en la que se presentó en la segunda semana en Londres.

En cuarta ronda, Del Potro tendrá que medirse con el ganador del partido entre el francés Gilles Simon, quien venció ayer al australiano Matthew Edben por 6-1, 6-7 (3), 6-3 y 7-6 (2).

También avanzó a los octavos de final el español Rafael Nadal, al derrotar al australiano Alex de Miñaur por 6-1, 6-2 y 6-4, lo que además le asegura salir del Grand Slam británico como número uno del mundo una semana más.

“Está claro que prefiero ser el número uno que el número dos, no hay duda”, reconoció Nadal, que quedó como único superviviente del tenis español en Londres por la derrota de Carla Suárez. “Pero no vine aquí para mantener el número uno. Sólo vine para tratar de hacer el mejor torneo posible”.