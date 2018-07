En el freezer, por el momento, está el vínculo entre el senador nacional Omar Perotti y el espacio Nuevo Espacio Santafesino (NES). "Con Omar tengo buena relación también, pero hace mucho que no hablo, más de 30, 40 días que en este proceso es una eternidad", deslizó el senador Armando Traferri. El sanlorencino defendió la "estructura territorial", armado que "no tiene nadie en el justicialismo". Por otro lado, el legislador llamó a construir un peronismo "amplio y sin sectarismos".

-‑ ¿Qué lectura hace del momento del peronismo santafesino?

-‑ El PJ está en plena etapa de reestructuración, yo aspiro a un PJ amplio sin sectarismos. No comparto lo de (Juan Manuel) Urtubey, por eso no fui cuando estuvo en Rosario, cuando habla de construir, pero sin el kirchnerismo. Lo que menos puede hacer el justicialismo hoy es ser sectario. Al contrario, tenemos que estar todos y hacer la autocrítica de las cosas que no hemos hecho bien para corregirlas en el futuro.

-‑ Usted tributa en el NES, que tiene como figura principal a la diputada Rodenas, ¿cuál es la estrategia del sector?

-‑ Seguir creciendo, qué duda cabe. Nosotros somos un espacio dentro del peronismo santafesino que viene creciendo bien, y no tenemos ninguna clase de apuro. Seguimos trabajando y queremos ser protagonistas en lo que viene, en 2019. Hablamos con todos los sectores del peronismo, vamos a trabajar para que haya un proyecto en el que queden todos comprendidos y también hablamos con otros sectores de la política.

-‑ ¿Todos los que se han lanzado, Perotti y Cleri por el momento, plantean eso de no sectorizar?

-‑ Con Marcos tenemos una excelente relación y la misma concepción de cómo tenemos que construir. Y con Omar tengo buena relación también, pero hace mucho que no hablo, más de 30, 40 días, y ese tiempo en este proceso de construcción política es una eternidad.

-‑ ¿Es una distancia importante?

-‑ No, prácticamente no hay conversaciones, hará un mes que no hablamos.

-‑ ¿Perotti está un paso adelante respecto de sus posibles competidores?

-‑ Es muy posible que él pueda tener mejor intención de voto o más nivel de conocimiento. Pero lo que sí es cierto es que el NES tiene mucha más estructura. La estructura territorial que tiene el NES no la tiene Perotti, no la tiene nadie en el justicialismo.

-‑ ¿Por qué Perotti no tiene esa estructura?

-‑ Habría que preguntárselo a él, nosotros construimos con coherencia desde el momento en que largamos el NES. Tenemos una mesa de conducción donde hay presidentes comunales, intendentes, sindicalistas y senadores. Y no es que los usamos para la campaña y después no los atendemos más o los ponemos por encima. Es una mesa de igualdad, horizontal, somos ocho referentes, y eso seguimos trabajando.

-‑ ¿La intención de voto de Perotti y la fuerza territorial del NES es una buena síntesis?

-‑ No alcanza. Hay que ser más amplios. Yo no descarto la representación que tiene Unidad Ciudadana, tampoco la que tiene Marcos Cleri. Sería un error intentar medirse desde ahí, no es nuestro caso, no nos medimos por cuánto tiene cada uno y por el trabajo que viene haciendo la presencia permanente en el territorio con todos los problemas que tiene hoy por hoy la política santafesina. Yo soy partidario de hacer los esfuerzos para que estén todos, si después no acordamos y tenemos que definir en una PASO, no hay problema, lo haremos. Ya lo hemos hecho, y si nos toca acompañar como nos tocó con Agustín Rossi lo haremos. Tenemos esos antecedentes que nos califican bastante bien como espacio político. No dejamos de trabajar porque nos ganó Rossi, como ya pasó en el peronismo de que el que pierde no acompaña.

-‑ Dijo en una radio que Perotti - Rodenas es una buena fórmula.

-- Sí... puede haber otras fórmulas. Me parece que es un error poner ya los candidatos, falta un montón, más allá de que Omar está lanzado y tiene todo el derecho a lanzarse. El tema es que la situación política sigue estando en tres tercios y si no sos generoso en el armado, no tenés una mirada mucho más amplia, tenés riesgo de quedar a 1.500 votos.