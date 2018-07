El jefe negociador del Brexit por el Reino Unido, David Davis, renunció al cargo, según informaron ayer medios locales. La noticia se difundió en medio de las tratativas de la primera ministra británica, Theresa May, por superar las divisiones internas sobre los acuerdos comerciales posteriores a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Davis anunció su renuncia minutos antes de la medianoche local, después de una negociación con la primera ministra. Esta decisión parece indicar que no prosperarán los planes de May de un Brexit que sea lo más suave posible, informó el diario británico The Times. Davis, quien fue designado hace dos años para dirigir el recién creado Departamento para la Salida de la Unión Europea, ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones por la posición de la primera ministra en las negociaciones sobre el Brexit, que se concretará el 29 de marzo de 2019.

May aspiraba a poder redondear una postura sobre futuros acuerdos aduaneros y de acceso a mercado con la Unión Europea (UE) antes de dar a conocer un documento al respecto a comienzos de la semana próxima, tras meses de tira y afloja con miembros euroescépticos y proeuropeos en su gabinete. Sin embargo, frente a este escenario, la primera ministra se enfrenta a lo que se califica como la peor rebelión durante su liderazgo, mientras los ministros pro-Brexit la presionan para que opte por una salida más dura, según reportó el viernes The Times. El diario citó borradores de documentos filtrados que sugerían que la líder conservadora deseaba que el Reino Unido se mantuviera en partes del mercado único europeo, algo que funcionarios de la UE ya descartaron. Según las versiones de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, Davis y otros estaban preparados para decirle a May que se arriesgaba a destruir su gobierno si procedía con su iniciativa.