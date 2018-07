La fuerte suba del dólar dio por tierra con uno de los argumentos para justificar el aumento de las importaciones. La idea de que el ingreso de productos del exterior tiende a moderar las subas de precios internos es discutida por un informe de la consultora Focus Market, que midió la evolución de precios de una serie de artículos importados. Al mismo tiempo, el informe de precios mayoristas que difunde el Indec en mayo registró un alza intermensual de los precios de los productos importados del orden del 15,3 por ciento, mientras que la comparación anual arroja una suba del 48 por ciento (21,7 puntos por encima de la inflación general). En lo que va del año, los precios importados mayoristas acumulan una suba del 33,1 por ciento frente a una inflación general del 11,9 por ciento.

“Con un tipo de cambio que avanzaba por debajo de la inflación, muchas empresas distribuidoras de bienes de consumo masivo comenzaron a incrementar sus importaciones para abastecer al canal mayorista y minorista local en sustitución de bienes de consumo nacionales que evolucionaban al ritmo de la inflación argentina. A partir de la suba de la cotización del dólar un 60 por ciento este año comienza a invertirse la ecuación de bienes de consumo importado versus bienes de consumo nacionales en la evolución de precios en góndola”, indica el informe de Focus Market.

De la comparativa de precios, realizada mediante Scanntech (lector de punto de venta), surgen los siguientes valores: entre abril y junio la cerveza alemana en botella se incrementó un 32,1 por ciento, mientras que la nacional lo hizo en un 7,1 por ciento. Para el caso de la presentación en lata, una cerveza importada de Holanda subió un 20,7 por ciento y la nacional, un 4 por ciento. El chocolate importado de Suiza subió un 19,1 por ciento y la versión nacional, un 4,1 por ciento, al tiempo que la lata de atún importada de Brasil se incrementó en un 15,4 por ciento y la nacional, un 7,9 por ciento. El café importado desde Colombia subió un 11,5 por ciento y el nacional, lo hizo en un 5,6 por ciento.

Los datos no muestran el nivel de los precios, o sea, qué producto es más caro que otro, sino que se concentra en la evolución reciente de los precios. La medición comparada de precios de los productos importados frente a los nacionales contrasta con la idea de que la importación de bienes de consumo funciona en sí misma como una suerte de regular de precios. Esa idea, en un contexto de fuerte depreciación de la moneda, también queda devaluada. Según los datos del Indec, los precios mayoristas de los importados subieron en el último año un 48 por ciento mientras que las manufacturas no importadas lo hicieron un 30,9 por ciento y la inflación general, un 26,3 por ciento. En cinco meses, los importados a nivel mayorista subieron un 33,1 por ciento, mientras que las manufacturas no importadas, un 16,9 por ciento y la inflación general, un 11,9 por ciento. Es decir que los bienes importados no sólo no aminoran la inflación sino que la alimentan.