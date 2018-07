En la expansiva escena platense, las bandas de la pandilla Laptra siempre tuvieron algo de muñecas Mamushkas. D entro de los 107 Faunos se puede encontrar una banda exquisita como Japón; y, a su vez, en el seno de ese grupo secret o ahora aparece otra muñeca llena de buenas y brevísimas canciones: Los Subterráneos. “Encontré problemas pero no el resto de lo que buscaba”, canta Juan Pablo Bava junto a Natalia Trueno Blanco en Doble e spiral , uno de 10 hits instantáneos que ofrece Siempre a lguien a lgo , un disco que en sólo 20 minutos habla de panteras suaves, bailes de destrucción en fiestas secretas, concursos de baile mentales y esas chica s que, inexplicablemente, te quiere n más que nadie.

“ Creo que es más lindo componer una canción que salir a tocarla”, evalúa Bava, también parte de 107 Faunos , donde es algo así como el Bez de los Happy Mondays, aunque también toca guitarra y compuso temazos como El tigre de las facultades o Por ir a comprar . “ N o me interesa consolidar una banda para hacer un negocio sino como una plataforma para divertirme, experimentar o abrir caminos. Tocar en vivo es lindo, pero la vida nos demanda tener otros proyectos y laburos” acepta Marto, el tecladista. Él acompaña a Reno y Señorita Trueno Negro, así como Bava a los Faunos, y así toca n al menos un par de veces al mes.

“ Tampoco encontramos una ocupación más linda que hacer canciones. Los Subterráneos era el primero nombre que tenían Los Planetas, pero también es el nombre de un libro de Jack Kerou a c, y además la ciudad de La Plata tiene sus túneles subterráneos. T ambién es una manera de repartir de nuevo las cartas, porque Japón había estado parado durante demasiado tiempo. Creo que tenemos poca pasión por la comunicación”, sintetiza Bava frente a una cerveza, la primera de un 2x1 que, antes de las 3 de la tarde, ya suma rá cuatro birras.

De ese elogio de lo pequeño y de no perder cierta experimentación más lúdica que vanguardista se nutre este disco tan imperceptible como indispensable y contemporáneo. “Últimamente estuvimos escuchando mucha música pop: Frank Ocean, ESG, Holly Nilson, bandas españolas como El Niño Gussano o Family, o traperos como Yung Beef o Pxxr Gvng”, ubica Bava. “ M e copa bastante el t rap: aunque no sé muy bien c ó mo decantarlo, hay algo ahí que me interesa. Pero más allá de que se escuche o no, tratamos de que nuestra música se pueda bailar.”

Siempre a lguien a lgo demuestra que Los Subterráneos, más que vocación por hacerse notar, tienen disciplina para componer y sintetizar su simpática y caprichosa estética. “Nos juntamos un par de veces por semana, a veces a componer o a grabar, a veces a ver las letras”, cuenta Bava . “De hecho, para el disco hicimos como treinta temas: pero si para el próximo disco tuviésemos que sostener eso de tener dos guitarristas, un baterista, toda esa estructura básica de una banda, me dolería mucho la cabeza.”