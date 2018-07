La ex presidenta chilena Michelle Bachelet firmó junto a otros dirigentes de la izquierda de su país una carta de apoyo a la inscripción de la candidatura del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Consideramos que una elección presidencial sin Lula como candidato podría tener serias impugnaciones de legitimidad”, reza la misiva firmada por 43 personalidades de la izquierda chilena. Además de Bachelet, firmaron la carta Maya Fernández, presidenta de la Cámara de Diputados y nieta del ex mandatario socialista Salvador Allende, además del presidente del Partido Socialista chileno, Álvaro Elizalde, y el presidente del Senado, Carlos Montes, entre otros. En el texto, los firmantes instan al Poder Judicial de Brasil a que se garantice el respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. “Lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos”, escribieron. Los representantes de la izquierda chilena manifestaron su preocupación por la crisis política que atraviesa Brasil y enunciaron también los antecedentes de la situación actual, entre ellos el golpe parlamentario a la entonces presidenta Dilma Rousseff, en agosto de 2016. “Brasil desempeña un rol político protagónico a nivel regional y global. Por eso las elecciones de octubre deberían convertirse en el momento para iniciar la superación de la crisis política de los últimos años”, aseguraron.