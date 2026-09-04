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El País

Evitó llamarla enemiga de Argentina

Bullrich defendió la postura de Milei sobre Thatcher: “Una cosa es la economista y otra la guerra”

En respuesta a críticas, la senadora destacó el impacto del modelo económico neoliberal de Thatcher en Inglaterra y evitó calificarla como enemiga.

PATRICIA BULLRICH NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 1: La senadora nacional Patricia Bullrich envió un mensaje que volvió a exponer diferencias internas dentro del Gobierno, al confirmar hoy que le manifestó al presidente Javier Milei su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego de María Victoria Michelli para ocupar un cargo como jueza federal. FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO NOTICIAS ARGENTINAS

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